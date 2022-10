Tim Rozon, el actor de series premiadas que fue periodista por un rato y está de estreno

Entornointeligente.com /

Luego de la exitosa y premiada Schitt’s Creek y el western Wynonna Earp , el actor canadiense Tim Rozon estrenó nueva serie en el canal SyFy: Surrealestate . Esta ficción, donde interpreta al agente de bienes raíces con un vínculo con lo paranormal, Luke Roman, también se encuentra en el paquete Universal+ de NSNOw de Nuevo Siglo. En esta charla con Sábado Show, Tim Rozon habla de su trayectoria, las conocidas series en las que ha participado, su experiencia con lo paranormal y también una corta etapa poco conocida cuando fue periodista de espectáculos y habló con Bon Jovi.

Tim Rozon se suma al Zoom desde su casa en Montreal para hablar de la serie Surrealstate que ya se estrenó por el canal SyFy y también se encuentra disponible en NSNow de Nuevo Siglo.

—La serie tiene algo de terror, pero también humor, ¿cómo la defines?

—Creo que lo bueno de Surrealstate es que no puede ser definida como una sola cosa. Eso la hace especial porque tiene humor, por momentos es un drama y a veces es aterradora. Tiene todas esas cosas y eso la hace una serie especial.

—Tu personaje, Luke Roman, es como un exorcista de casas, pero que se define como agente de bienes raíces.

—Sí, creo que primero que todo es agente de bienes raíces porque es feliz vendiendo casas. Yo no podría hacerlo, pero a él le gusta su trabajo. Nada lo hace más feliz que haya grandes márgenes de ganancia, pero también tiene la habilidad de hablar con los muertos. Eso lo hace más especial que al promedio de los agentes inmobiliarios.

Tim Rozon la serie «Surrealestate». Foto: Difusión —¿Has tenido alguna experiencia paranormal en tu vida?

—Personalmente nunca experimenté nada paranormal, pero creo que todas las personas que hacen esta serie han experimentado algo mientras la estuvimos filmando. No voy a decir que no creo, porque sí creo en lo paranormal. Creo que hay más cosas de las que podemos ver y comprender.

—Has trabajado en producciones muy premiadas como Schitt’s Creek y Wynonna Earp. ¿Cómo fue trabajar en esas series?

—Estos han sido años con bastante trabajo. Parece que a medida que me pongo más viejo me surgen más y más proyectos. Por eso estoy muy agradecido y feliz de poder tener trabajo. Porque si eres un actor y tienes trabajo tienes que sentirte feliz. Es lo que quieres hacer, y es muy difícil conseguir un papel. Hay mucha competencia y es difícil mantenerse en este negocio siendo actor. Por eso me siento súper afortunado, porque he podido trabajar en series en las que adoré participar. Incluso cuando he logrado tener un pequeño papel, amé estar en esas series, porque han sido personajes que me han encantado interpretar. Son oportunidades de una vez en la vida, y si solo pudiera hacer a Mutt en Schitt’s Creek, estaría feliz. Si solo hubiera podido ser Doc Holliday en Wynonna Earp estaría feliz, lo mismo con Luke Roman en Surrealestate. Por eso me siento muy agradecido, porque no es una carrera en la que puedas darlo por sentado.

—De antemano se puede pensar que luego de tu papel en Schitt’s Creek, los papeles te llegaban por montones a tu casa, pero dices que no es así.

—No. Es como en la película ¿Quién quiere ser millonario? , donde el personaje puede responder correctamente las preguntas por los diferentes aspectos que ha tenido que superar en su vida. La razón por la que creo que he tenido tanto trabajo en los últimos tiempos es por las relaciones que he ido creando en los distintos momentos de mi vida. Ahora trabajo con personas que hace 10 años me entrevistaron y dijeron: «es un buen tipo, es buen actor, y te voy a contratar». También pasa que te dicen todo eso y rematan con «hoy no te puedo contratar». Así es como funciona. He trabajado con personas con las que ya he trabajado antes, cree una relación porque tuve el papel, o porque no lo conseguí. Pero ahora tienen lo que imaginan el papel ideal para mí y me recuerdan. Eso sucede porque he hecho esto por 20 años. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Sí le ha pasado a otras personas y de ahí que este negocio es tan mágico, pero también es el motivo por el cual es muy devastador para otros actores. Porque si quieres el papel importante de inmediato, esto no funciona así. He hecho esto desde hace mucho tiempo, he hecho mi mejor esfuerzo para hacer un buen trabajo y ser una buena persona, y creo que ahora todo eso se me está devolviendo. Por eso me siento afortunado.

Tim Rozon. Foto: Denny Denn —Sin dudas el que se acuerden para un proyecto, aunque hayan pasado varios años, es un reconocimiento más importante que un premio.

—Cien por ciento. La mejor parte es que eso en realidad sucede. No conseguí un papel hace diez años y me sentí desconsolado, pero me dijeron: eres buena persona, buen actor, y una década después me llaman para darme un rol en Surrealestate. Eso se siente muy bien.

—Buscando información para esta charla encontré una entrevista que le hiciste a Bon Jovi durante una gira por Canadá hace varios años. ¿Cómo surgió esa posibilidad?

—Lo primero que puedo decir es que tu trabajo es muy difícil. Nunca tuve tanto miedo en mi vida, nunca. Pero fue increíble porque también toco la guitarra, y hablar con Richie Sambora después que se apagó la cámara para que me mostrara las guitarras que iba a usar en el escenario, fue algo increíble.

—¿Cuánto tiempo trabajaste como periodista?

—Lo hice porque Sophie Trudeau, quien es la esposa de nuestro Primer Ministro era la corresponsal en Canadá de la cadena de televisión, y estaba embarazada, entonces necesitaban a alguien para que la pudiera cubrir. En ese entonces yo hacía un programa que se llamaba Instant Star y me dijeron que CTV necesitaba que hiciera la entrevista para ellos. Lo primero que pensé fue: «Dios mío, no sé si podré hacerlo», pero me dijeron que era para entrevistar a Bon Jovi y sin pensar dije: «lo hago». Ni lo pensé porque quería conocerlos, pero es un trabajo muy difícil. No lo hice por mucho tiempo, fueron solo un par de entrevistas mientras ella estaba por tener su bebé.

—Además de promocionar Surrealestate, ¿qué otro proyecto tienes para los próximos meses?

—Por suerte tengo muchas cosas en la vuelta por estrenar. Es una locura, porque todo se junta en los próximos meses. Tengo una película que se llama Terror train que es una remake de una película de los años ochenta en la que trabajaron Jamie Lee Curtis y el mago David Copperfield, haciendo justamente de mago. Tuve que aprender magia, lo que fue muy divertido. Tuve que ensayar mucho los trucos durante dos semanas antes de comenzar a filmar y aprendí cosas muy cool. También tengo una película para octubre y dos para Navidad. Tengo muchos proyectos, lo que me pone muy contento.

LINK ORIGINAL: El País

