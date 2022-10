Supuestos «muertos de hambre» cruzan el Darién, para que luego, lástima… les metan medio sueño…

Entornointeligente.com /

Alegan ante los medios del mundo que están huyendo de Venezuela porque estaban pasando mucha hambre en su país, y en muchos de ellos lo que se observa es que tiene sobrepeso. Y de sobrepeso han muerto varios intentando cruzar ese infierno. Yo estoy seguro que, si los mejores papeados gringos como Rocky o Schwarzenegger intentaran atravesar el Darién, no lo lograrían, morirían en el camino. Estaban pasando tanta hambre que llevan celulares de primera generación que valen una bola de billete. No hay uno solo que haya cruzado el Darién que no cargue un buen celular. Llevan también cada uno más de mil dólares por todo lo que tienen que pagar durante la travesía, con guías, transportes y comida, por Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala y México. Pero el Sueño no los deja dormir. No es como dice Juan Veroes que son unos héroes los que hoy cruzan el Darién y aquellos dirigidos por Bolívar que cruzaron Los Andes. Los primeros van en pos de arrodillarse ante un imperio, aquéllos lo hicieron para liberarnos de un imperio. Madre diferencia. Ahora la llorona de la última oleada de migrantes venezolanos ha inundado la frontera con México. Fueron los expulsados el jueves a México, bajo el medio guariney o Sueño gringo con Título 42. Intentaron ayer viernes traspasar de nuevo el Puente Internacional de Veteranos de Los Tomates, en Matamoros, pero les volvieron a meter medio Sueño, repeliendo con fuerza con gendarmes a caballo. Reporta un informe que son más de 200 venezolanos los que hicieron una caminata, con las manos pintadas de blanco, encadenados y cantando el Gloria al bravo pueblo. El Medio Guariney de los Sueños les mostró sus garras en el puente, pues las rejas estaban cerradas por los agentes de seguridad. Del fulano Sueño no salen ahora recogidos pasándolo en un refugio en la localidad mexicana de Matamoros, en el escabroso refugio de delincuentes del estado de Tamaulipas. Así será que los propios gringos recomiendan a sus ciudadanos no viajar al estado de Tamaulipas por la presencia del crimen organizado. «Tiroteos, asesinatos, robos a mano armada, robos de vehículos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsiones y agresiones sexuales, es común a lo largo de la frontera norte. Los grupos criminales tienen como objetivo los autobuses de pasajeros públicos y privados, así como los automóviles privados que viajan a través de Tamaulipas, a menudo tomando pasajeros y exigiendo pagos de rescate», ha alertado el organismo a los ciudadanos estadounidenses. Estos eternos soñadores de Sueños Ajenos que ahora esperan volver a Soñar, habían ingresado hace poco a Estados Unidos y estuvieron allí 10 días Soñando «ilegalmente» e «irregularmente», y fueron a una Patrulla Fronteriza para formalizar sus Sueños, pero fue cuando los echaron para fuera, para México, donde ni por el carajo ven que allí pueda existir algo que Soñar. Ahora no se sabe, hasta cuándo seguirán con tales Sueños en México, al tiempo que otros más supuestamente afortunados se están echando los palos en las rutilantes calles de Nueva York. Qué buena vaina, carajo!

