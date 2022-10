Sufría al caminar pero le indicaban hacer ejercicio, luego de 13 años descubrió qué pasaba

Entornointeligente.com /

Lindsay Cohen Karp sufría de fatiga debilitante y problemas de movilidad hasta el punto de no poder caminar. Los especialistas le recomendaban hacer ejercicio pero era inútil y así pasaron 13 años para que esta escritora norteamericana de 39 años tuviera un diagnóstico.

Una década después de comenzar con sus problemas, Lindsay dio con el médico que le supo decir qué padecía: esclerosis múltiple . Esta enfermedad es de por vida y afecta el cerebro y los nervios. Los posibles síntomas incluyen cansancio, problemas de visión y dificultades para caminar o mantener el equilibrio. Con un buen tratamiento, los dolores pueden cesar pero esta afección no tiene cura.

«Mi búsqueda de un diagnóstico me había llevado a ver profesionales a una distancia de cuatro horas en avión desde mi casa. Las sugerencias inútiles iban desde el ejercicio hasta la psicoterapia y una bebida mezclada, como si Smirnoff con un chorrito de jugo de arándano pudiera evitar que mi cuerpo decayera», relató la mujer, desilusionada, al medio The Mirror.

«Mientras esperaba el diagnóstico que simplemente no llegaba, resultaba difícil mantenerme en pie. Tuve que caminar una distancia corta, sentarme y descansar, y luego hacer un poco más. Me dolían las piernas y sentía como si me estuviera quedando sin energía, como un automóvil con el tanque de gasolina casi vacío. Me pincharon, pincharon y pincharon un poco más», detalló en su blog personal.

El diagnóstico llegó al detectarse manchas blancas en una resonancia magnética del cerebro de la escritora, algo que llaman desmielinización .

«Sentí por un lado un alivio abrumador y mucho miedo. ¿Volveré a caminar con normalidad? ¿Pueden sanar estas lesiones? ¿Mis piernas se fatigarán con tanta facilidad para siempre?», se preguntó y luego remarcó su agradecimiento al especialista que la trató: «Sin él, seguramente todavía estaría sin diagnosticar, sería incapaz de caminar y no tendría energía para continuar. Es más, mis hijos no tendrían madre».

