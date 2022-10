Miguel Oliveira recupera 12 posições na Austrália e termina em 12.º

Entornointeligente.com /

Miguel Oliveira ( KTM ) terminou o GP da Austrália de MotoGP na 12.ª posição. O piloto português que largou do 24. º e último lugar da grelha de partida devido a uma penalização por ter treinado o procedimento de partida ainda com a qualificação a decorrer, recuperou 12 posições mesmo depois de ter cumprido também uma » long lap penalty » (teve de fazer a versão mais longa do traçado australiano), por ter atrapalhado a qualificação do italiano Enea Bastianini ( Ducati ). A corrida foi ganha pelo espanhol Alex Rins (Suzuki).

Rins, que partiu do 10.º lugar, terminou as 27 voltas da antepenúltima corrida do Mundial de MotoGP com o tempo de 40m50,654s, batendo o compatriota Marc Márquez (Honda) por 0,186 segundos e o italiano Francesco Bagnaia ( Ducati ) por 0,224s. Já Oliveira cruzou a meta a 13,606 segundos do vencedor.

A chuva que se abateu sobre o circuito de Philip Island logo ao início da manhã deixava boas perspectivas ao piloto português, que registou o quarto melhor tempo na sessão de » warm up «. Mas o tempo melhorou e a corrida foi já disputada com sol e piso seco.

Na liderança do campeonato, Francesco Bagnaia passou para o comando, ultrapassando o francês Fábio Quartararo (Yamaha), que não vence desde a 10.ª prova da temporada, na Alemanha e que, na Austrália, acabou por abandonar na 11.ª volta, quando já era 15.º, devido a uma queda.

Com os quatro pontos ganhos graças ao 12.º lugar na Austrália, Miguel Oliveira perdeu duas posições e é, agora, 10.º classificado, com 135 pontos, a dois do oitavo, que é agora Alex Rins.

A próxima ronda é o GP da Malásia, em Sepang, no próximo domingo.

