Meghan Markle asegura que no le afecta se refieran a ella como loca o histérica

«¿Levante la mano si a usted lo han llamado loco o histérico?», preguntó Meghan Markle en su pódcast ‘ Archetypes ’ de la plataforma Spotify . «Si todos estuviéramos en la misma habitación, sería más fácil saber cuántas de nosotros tenemos las manos levantadas. Incluso, yo», expresó.

Para su espacio, en el que habló de la importancia de la salud mental y la etiqueta de ‘loca’ que le han puesto a ella y a otras personas, invitó a la actriz Constance Wu, conocida por una situación delicada tras tener pensamientos para acabar con su vida porque no habían renovado la serie que protagonizaba.

La duquesa ya había aceptado que atravesó cruentas dificultades, cuando contrajo matrimonio con el príncipe Harry .

«Estaba avergonzada de decirlo en ese momento y avergonzada de tener que admitirlo ante él. Pero sabía que si no lo decía, lo haría. Simplemente ya no quería estar viva», le dijo conmovida a la presentadora Oprah Winfrey , en una charla pasada.

Nuevamente, Markle, de 41 años, se refirió a tal episodio en su pódcast y, aunque no precisó cuándo ocurrió exactamente el colapso, aseguró sentirse en su «peor momento». Precisamente, era objeto de titulares de medios de comunicación y prejuicios de distintas personas por la relación.

«Finalmente me conecté con alguien, mi esposo había encontrado a una mujer para que llamara. Ella no sabía siquiera que yo iba a llamarla. Pero me presenté, me preguntó quién era y yo le dije que necesitaba ayuda. Pudo escuchar el terrible estado en el que me encontraba», recordó.

De acuerdo con su testimonio, eso le permitió ser consciente de lo que estaba sucediendo con su vida: «Ser honestos es lo que todos nosotros necesitamos. Y no tener miedo para hacer las paces con eso».

‘El estigma que aún rodea a la palabra loca’

Luego del acompañamiento con profesionales, se atrevió a expresar que se siente «cómoda con la etiqueta de ‘loca’ e ‘histérica’», pues para ella representa una oportunidad de sincerarse con los demás.

«Por la forma en la que se presenta y el daño que causa en la sociedad y las mujeres en todas partes, ya que proviene de relaciones o familias destrozadas, una reputación destruida y carreras arruinadas. El estigma que aún rodea a la palabra loca sigue teniendo ese efecto silenciador», agregó en su pódcast.

La duquesa invitó a todos a no quedarse callados ni a reprimir los complejos que se tienen. Hay que expresarlo, pese a el dolor que puede llegar a producir.

«Abrirse sobre su situación mental puede ser difícil, pero si siente que lo necesita, acá lo llenamos de valentía. Recuerde: no está solo», puntualizó la estadounidense y madre de dos hijos.

Ella y su esposo abandonaron la familia real británica al estar en desacuerdo con ciertas actitudes. Los esposos ya no dependen económicamente de la monarquía y ahora residen en Estados Unidos, donde han buscado oportunidades laborales en el campo empresarial y del entretenimiento.

