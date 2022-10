Llega Jack White, estrenan comedia uruguaya en cines y hay más planes para la semana

Entornointeligente.com /

cine «Black Adam», «Julio, felices por siempre» y más Esta semana la cartelera de cine ofrecerá varios estrenos. El miércoles llega Black Adam, la película protagonizada por Dwayne Johnson, Pierce Brosnan y Viola Davis. Luego, el jueves, se podrá ver Julio, felices por siempre , el debut del director Juan Manuel Solé. Es una comedia romántica sobre Julio (Chepe Irisity), un guía de turismo en Colonia que conoce a Claire (Daryna Butryk), una muchacha estadounidense de quien se enamora perdidamente. También se estrena Mirá como corren , una comedia policial con Sam Rockwell, Saoirse Ronan sobre un crimen en un teatro londinense en los cincuenta.

música Primavera 0, Agarrate Catalina y Luciano Pereyra La agenda de recitales ofrecerá shows para todos los gustos. Este martes, Jack White y Cat Power cerrarán la décima edición de Primavera 0 en el Teatro de Verano, mientras que la Banda Sinfónica de Montevideo homenajeará a Queen en el Teatro Solís. La noche siguiente el Centro Cultural de Música presentará a Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen en el Solís, y el espectáculo de Disney Magia y Sinfonía llegará al Antel Arena (repite el jueves). El sábado, Luciano Pereyra cantará en el Antel Arena, Rita Cortese en la Sala Zitarrosa y Agarrate Catalin a en el Auditorio Nacional del Sodre.

teatro «Las actas» y «Ana después» llegan al teaetro Este jueves se estrena Las actas , la obra escrita y dirigida por Margarita Musto. Enmarcada en la temporada 2022 de la Comedia Nacional, se inspira en las actas del coronel Gilberto Vázquez y está protagonizada por Pablo Varrailhón y Daniel Espino Lara. Irá de jueves a domingos en el Teatro Circular. Esta semana también llega, pero al Auditorio Nelly Goitiño, Ana después . Escrita por Sandra Massera, relata el reencuentro imaginario de Ana Frank con personas y momentos significativos de su vida luego de su pasaje por el mundo. Irá de jueves a domingos, y está protagonizada por Norma Berriolo.

streaming «El gerente», «Notre Dame» y «The Vow» Esta será una semana repleta de novedades en las plataformas de streaming. Mañana, HBO Max estrenará la serie documental The Vow , que aborda la vida en la secta la secta NXIVM. El miércoles habrá varios estrenos: las miniserie francesa Notre Dame llegará a Netflix, al igual que la película La escuela del bien y del mal , protagonizada por Charlize Theron. Además, el gigante del streaming presentará la serie Hasta que la muerte nos separe y la película El extraño . Por otra parte, Star + lanzará la segunda temporada de Chucky .

El jueves, HBO Max presentará The Winchesters , el spin-off de la popular serie Supernatural; Netflix lanzará la segunda temporada de Barbarians y Paramount + estrenará la película El gerente , protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Amaia Salamanca. El viernes, Disney + lanzará la película Mija , Star + sumará a Sonic 2 a su catálogo, y Netflix lanzará la miniserie F rom the Scratch encabezada por Zoe Saldaña. Ese día, además, se lanzará la serie The Peripheral , con Chloë Grace Montrez.

tv «Canta conmigo ahora», «Young Sheldon» y más La grilla televisiva tendrá variados estrenos. Mañana a las 22.00 TMC estrenará la serie alemana True Demon , mientras que Warner Channel presentará la sexta temporada de Young Sheldon, el spin-off de The Big Bang Theory que sigue la niñez del entrañable Sheldon Cooper. Ese día, pero a las 18.00, La Tele presentará la telenovela mexicana Los Ricos también lloran . El martes a las 22.00 Canal 5 presentará la segunda temporada de Historia de la música popular uruguaya , y el miércoles a 22.45 La Tele estrenará la segunda temporada de Canta conmigo aho ra, el certamen de talentos de Marcelo Tinelli.

