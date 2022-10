Las luces se apagan. ¿Y Bolívar y lo de bolivariano? Pobres carajitos

Entornointeligente.com /

Ay mi comay, volvemos a esta dura y crítica situación sobre la educación venezolana. Me acuerdo mi comay Chucha, que en las décadas finales del siglo XX (1980/1990) conocimos de hechos que nos colocaban frente a una educación sin nada que agregarle al futuro de nuestros niños y al futuro de Venezuela. Una educación que le agregan condimento a la desigualdad que teníamos en la IV.

Para ese momento mi cotorrita, conocimos de estudios y evaluaciones que uno se sentía angustiado por el futuro. Hubo una comisión, que tuvo por nombre Comisión Presidencial para el Estudio del Proyecto Nacional Educativo (COPEN) que describió ese estado crítico. En esta comisión participaron (entre otros); el Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y al escritor Arturo Uslar Pietri. Esta comisión mi cotorrita, presentó un informe y allí se dejó escrito lo siguiente:

«Los alumnos por falta de estímulos a sus facultades intelectuales y a sus capacidades lingüísticas y comunicativas tienen dificultades para entender, para explicar, para leer y para comprender. Hay una tendencia a privarlos del aprendizaje y uso de un lenguaje lógico y adecuado que les permita formular y transmitir sus aprendizajes»

Conocimos también aquella investigación realizada por la profesora Lourdes Sánchez (UCV) en la cual mi comay, se precisaba de las limitaciones que tenían los docentes para realizar una lectura comprensiva. Dos situaciones críticas que en aquella época se complementan y abonaban a una educación de muy mala calidad.

Hoy cuando deberíamos estar celebrando un cambio, porque una revolución sin gente pila mi cotorra; es como una tostada sin queso. Hoy la enfermedad luce peor, si nos ajustamos a los resultados que se tienen de una investigación realizada ahora mismo por la Ucab.

Curioso e irónico mi comay Chela, que en una revolución bolivariana, estemos en presencia de una situación como está, si sabemos, que Simón Bolívar, programáticamente alumbra las mentes y la voluntad del gobierno «socialista» y «bolivariano». Él, tenía otra idea sobre la importancia de la educación. Fue Simón, quien dijo: Moral y luces son nuestras PRIMERAS NECESIDADES» Ni lo uno ni lo otro. Sin luces, la falta de moral nos invade.

Exacto Chucha. Me gusta cuando me oyes y me entiendes. También dijo Bolívar: » no han dominado más por la ignorancia que por la fuerza «. No dominaron y parece que esto le sirve a la revolución. Eso lo dijo Bolívar y esto hoy, es como una afeitadora con doble hojilla. Mira Chucha, que uso está palabrita «hojilla» no por pura caprichosa casualidad. Las dos cosas hoy (ignorancia y fuerza) es esa hojilla con doble hoja. Una y otra se complementan y nos llevan directo al matadero.

El mexicano Lucas Alemán en 1823, cuando presentaba su memoria ante el congreso expresó esto: «sin instrucción no puede haber libertad y la base de la igualdad política y social es la enseñanza elemental». Es curioso e irónica mi cotorrita, que un gobierno socialista que procura la igualdad, la educación está un poco más abajo del foso.

Simón Rodríguez, que para mayor ironía es una raíz de esta «revolución», expresó muchas veces ideas más claras que esta de Lucas Alemán.

Hoy Chucha estamos en la penumbra y vamos con paso seguro y muy firme hacia la oscuridad. Esto lo manifestó mi cotorrita, ajustándome a lo que acaba de decirnos el Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea (Secel) de la UCAB. Esto mi chuchita, culturalmente hablando es un gran terremoto para el pueblo. Bolívar y Simón Rodríguez deben de estar saltando como parapara en cemento. El 67,70 por ciento de los estudiantes en matemáticas resultaron raspao. La calificación promedio lograda por los estudiantes entre 6to grado y 5to año de bachillerato sector privado fue de 9.80 sobre 20 puntos y en el sector oficial fue de 7.87 sobre 20 puntos. https://m.aporrea.org/actualidad/n377431.html

Ay mi comaita Chucha; el infierno no termina con estar muy mal en matemáticas. En habilidad verbal, un poquito mejor, pero críticos. El promedio en escuelas privadas fue de 10.48 y en el sector público de 8.20

Difícil es comprender esto en un país bolivariano y con una constitución bolivariana y otro montón de cosas que se llaman bolivarianas.

¡Ay mija!

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com