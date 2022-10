Lali: el increíble error que la llevó a Cris Morena, su pasado de patinadora y más datos

Entornointeligente.com /

Acaba de cumplir 31 años , viene de estrenar varias canciones, está en la televisión española y el 4 de noviembre estrena serie en Amazon Prime Video. Lali Espósito atraviesa su mejor año y se confirma como una de las grandes artistas de su país; acá, algunos datos.

1 Competía en patinaje artístico En uno de los hits de 2020, » LALIGERA «, Lali Espósito sorprendió con un videoclip que sigue la historia de una patinadora artística. ¿La protagonista? Ella misma, que se desplaza sobre ruedas en cuadros de baile y al ritmo de una canción que habla, justamente, sobre su historia personal.

Todo cierra, porque Lali compitió en patinaje artístico cuando era niña, y en el visual rindió una suerte de homenaje a sus inicios personales, profesionales y además creativos.

Inquieta y curiosa desde muy pequeña, Lali se formó en esta disciplina durante su infancia en Parque Patricios, y ha contado con orgullo la anécdota de la vez que ganó un primer premio… pero solo porque era la única que competía en su categoría. El talento no lo perdió.

2 Llegó a Cris Morena por error Es más una curiosidad que un dato desconocido, pero habla mucho de la carrera que ha forjado Lali Espósito.

La historia dice que la niña Mariana Espósito tenía dones innatos para lo artístico y una profunda necesidad de darse a conocer. Entonces vio en televisión la publicidad de un casting para un proyecto televisivo, y con 10 años convenció a su hermana Anita, que tenía 15, para que la acompañara. Se fueron sin permiso de sus padres, llegaron a la zona, vieron una cola de chicos, se colocaron en la fila y entraron.

Lali pasó y cuando le preguntaron de qué agencia había llegado, no supo qué contestar. Intentaron despacharla sin tomarle la prueba de cámara, y ella reaccionó con un pequeño escándalo que dejó en claro su carisma.

Una semana después sonó el teléfono en la casa de los Espósito: se contactaban de la producción de Cris Morena , con la intención de ubicar a la chica extrovertida que había pasado por su casting. Recién ahí Lali supo que se había equivocado de prueba: no había entrado a la que había visto en televisión sino a la de una de las creadoras más exitosas de su país, y eso le valió llegar a Chiquititas .

3 Compartió novio con China Suárez Las vidas de Lali Espósito y Eugenia «China» Suárez han estado muy ligadas desde aquellos tiempos de Cris Morena. Las actrices, íntimas amigas hasta hoy, compartieron generación en Rincón de Luz , y luego hicieron juntas el fenómeno Casi Ángeles y la correspondiente banda Teen Angels, para sellar su carrera internacional. De más grandes coincidieron en la tira Solamente vos , donde interpretaron a las hijas de Adrián Suar y compartieron elenco con Natalia Oreiro.

Su relación ha sorteado distancias y obstáculos y se mantiene firme, como demostraron este año en Uruguay: Lali cantó en agosto en el Antel Arena y la China, que filmaba una película en el país, la fue a ver y terminó en el escenario, donde se dieron un comentado beso.

La China Suárez y Lali en el Antel Arena. Foto: Darwin Borrelli El dato de color es que durante toda esta relación, compartieron novio: ambas tuvieron un amorío infantil con Agustín «Cachete» Sierra cuando eran apenas niños de televisión.

4 Los zapatos son su gran obsesión Mide un metro y 53 centímetros de altura, y eso la ha llevado a desarrollar una suerte de obsesión por el calzado de taco muy alto. En 2019, Lali sorprendió a sus fanáticos a mostrar la pared que tiene destinada únicamente a albergar sus pares y pares de zapatos, de todo tipo y color.

La cantante ostenta una voluminosa colección de sandalias, botas, stilettos y así, que organiza por colores que abarcan una amplia paleta. De talla 36, tiene mucho calzado negro pero también dorado, rojo, de colores neutros y también estridentes. Y no le falta lo extravagante: en la última temporada de La Voz Argentina, se mostró con unos zapatitos rosa con corazones y unos llamativos tacos con forma de conejitos.

5 Casi no habla de su vida privada Ha tenido novios de perfil alto —Peter Lanzani, Benjamín Amadeo y Mariano Martínez, todos actores— y no tanto, como el caso de Santiago Mocorrea, su última pareja conocida. Pero desde que terminó esa relación, Lali cambió de postura y se volvió hermética en cuanto a su vida privada. Este año la vincularon con dos raperos, el argentino Wos y el español Rels B, y también con la cantante Lola Índigo , a quien ella reconoció referir en la canción «N5» que relata, justo, una relación entre dos chicas. Luego Lali aclaró que el tema no estaba dedicado a Índigo sino pensado para ser cantado con ella, aunque en una entrevista reciente habló por primera vez de cómo le costó reconocer que también le atraían las mujeres.

