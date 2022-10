La U de Vinto frena a The Strongest, que se complica en la punta

Entornointeligente.com /

Universitario de Vinto remontó y venció por 2-1 al líder del torneo Clausura, The Strongest, en el partido que se disputó en el estadio Municipal de Quillacollo, por la fecha 23 del campeonato de la División Profesional.

Con este resultado el cuadro vinteño (-24) salió de manera momentánea de la casilla del descenso directo tras sumar 38 puntos, los mismos que Universitario de Sucre (-26), al que superó por mejor gol diferencia. El capitalino juega hoy ante Aurora.

«Sabemos que seguimos ahí abajo, comprometidos, pero esta victoria nos ayuda en lo anímico para seguir luchando. Sabíamos que sería un partido intenso, porque es un rival que está peleando por el título», aseguró el director técnico de la U de Vinto, Pablo Godoy.

A The Strongest esta derrota le puede costar muy caro, porque hoy podría perder la punta si Always Ready vence a Real Santa Cruz. Partido En el inicio del encuentro, The Strongest fue efectivo, ya que en su primera llegada de riesgo al arco contrario logró ponerse en ventaja.

Jeyson Chura inició la jugada con un pase para Gabriel Sotomayor, quien no perdió el esférico pese a que sufrió un tropiezo ante la marca de Ezequiel Michelli y envió un centro al área para Martín Prost, este no remató y devolvió el balón a Chura, quien desde el punto penal disparó y venció al golero Gustavo Almada, para el 0-1, a los 28’PT.

La U de Vinto no bajó los brazos tras el balde de agua fría. Roy Ndoutoumo tuvo una opción inmejorable, en un mano a mano con Guillermo Viscarra, pero su remate fue muy suave a las manos del golero (31’PT).

El local logró irse al descanso con el empate, gracias al tanto que fue asignado a Guillermo Viscarra como un autogol, a los 46’PT.

Roy Ndoutoumo rescató el esférico en el mediocampo, habilitó a Andrés Llano, quien se deshizo de su marca, y remató desde la media luna. El balón golpeó primero en el vertical, pero en el rebote chocó contra la nuca de Guillermo Viscarra para meterse al fondo de las redes, para el 1-1.

En el inicio del segundo tiempo el local se puso en ventaja con el tanto de Andrés Llano (6’ST). Esta vez fue un error en salida del Tigre, que terminó en un centro al área, donde el balón rebota en la defensa y cae en los pies de Llano, quien sorprendió al golero rival con un potente remate desde el punto penal, para el 2-1.

The Strongest no pudo reaccionar, peor aun cuando a los 29’ST se quedó con un hombre menos tras la expulsión Enrique Triverio.

En los últimos pasajes del encuentro el local estuvo más cerca del tercero, que el Tigre del empate.

