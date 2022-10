Entornointeligente.com /

La guerra y la paz. Este cura ignaro raro cleuasmo asno, a mas y a más, de una memoria raquítica efímera, no es ni fechero ni fichero elucubra de la locura y de la cordura de la curiosidad y el discernimiento. Agora ahora hogaño, la memoria que se tiene de la guerra, tanto como el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, endenantes, es de mas y de más de 10 mil años, y, lo marcan por el territorio que en lo ancestral, en preteritado pretérito pretermitido testimonial, y, que lo es tanto como con lo animal, y, endespués, lo han de avisar los ejemplares episodios guerreros centrales, a mas y a más, asina, de lo territorial, en que anéxase lo político, lo económico, lo social, lo ecológico, lo militar, lo geopolítico, lo recurrible natural, la guerra petrolera, diplomática, energética de electricidad, agua y tantos minerales minuciosos, y, lo poscentral, lo especial, ha de ser la guerra espacial. La guerra como enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN y Ucrania, siempre ha existido en esencia. Mirémonos en la escolástica, si por unas metras de riña de niña de trolla de pega y hueca en la escuela, nos hemos pegado a puños, asina, por unas metras cojonudas de escroto entre los hombres que allanáronse en la estética belleza helénica, halláronse en la guerra de Trolla, en La Ilíada de Homero. Homero, el poeta que respetara Platón, y, fuera tanto el respeto, que Platón profesábale a Homero, que expulsara de La República a los poetas copiones imitadores repetitivos tautológicos similaricadentes del poeta de La Ilíada y de La Odisea, y, los mandara largo al carajo, y, asentaba acentuaba aceitaba y no aceptaba, que a La República entrara plagiadora plaga de a como a la historia y de a como a la poesía, la una bien contada y la otra bien cantada, en que del cuento y del encanto la hubo de alzarse de metras las hazañas y las bellezas, y, como lo tenía dispuesto Platón, la cabida a la poesía no repetida. Y, bueno, el sufrir y los platos rompíos, como lo dijera el diputado Pineda de las pampas cojedeñas, este diputado, fuera Premio Noble de Literatura Campestre Cojedeña de la Cuarta República, lo pagarían el latino Virgilio, y, en Venezuela Eduardo Blanco, que cantara la Venezuela Heroica con el mismísimo sonsonete de Homero, que para Platón, era arrechera pura prosaica expulsiva. Agora ahora hogaño, la memoria que se tiene de la paz, endenantes, en el siglo quinto antes de Cristo, es relativamente nueva, y, aparece con la formación de los estados ciudades griegas, en que surge la idea de la paz, y, se ha de tener como abanderado a Sócrates. Helo aquí, lo político económico social de cerca de cuatro mil años antes de Cristo, engastado con lo de cerca de diez mil años, marcada la paz con la guerra como si fuera el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN y Ucrania en lo territorial en lo político en lo económico en lo social, lo ancestral, lo central y lo postcentral, la guerra y la paz, juntas como si fueran el exceso y el defecto, como si fuera lo consciente y lo inconsciente, como si fuera la tesis y la antítesis, como si fuera lo concreto y lo abstracto, como si fuera el ser y el no ser, como si fuera la cordura y la locura, como si fuera la razón y la sinrazón, como si fuera la vida y la muerte, como si fuera el amor y el odio, como si fuera la rabia y la ternura, margullendo en el cleuasmo quiasmo río heraclitoiano de Heráclito del, de él, en que un río no es dos veces el mismo río y es el mismo río las dos veces, y con el mismísimo Heráclito en que de entre el ser y el no ser ha de haber la tensiva armonía simultánea contradictoria, asina, de entre la guerra y la paz.

Con digresión y sin digresión, la guerra y la paz. Sun Tzu, el abanderado y padre del arte de la guerra, cinco mil años después de la memoria que se tiene de la guerra, publicara su famoso texto. Sun Tzu, barruntaba la contradictoria paz suntzuiana profunda, como si fuera del enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN y Ucrania, cuando de Sun Tzu, del, de él, Sun Tzu, dijera: «Someter al ejército enemigo sin combatir supone el fin del fin. Ganar cien victorias en cien batallas no es el colmo de la habilidad. El colmo de la habilidad es someter al enemigo sin pelear.» Y, asina pudiera ser entre el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN y Ucrania. Esto pudiera ser el barruntado equilibrio dinámico dialéctico difuso dialógico diplomático diabético de Maleo 2001, de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos de la forma ser y no ser de Maleo 2001, y, de entre el ser y el no ser, lo del equilibrio dinámico dialéctico difuso dialógico diplomático diabético en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001, en los esfuerzos de mediación de todos los interesados, en el camino medio sino destino comino comido ecléctico sincrético budaiano del ser y no ser de Buda, en el tensivo armónico simultáneo contradictorio heraclitoiano ser y no ser de Heráclito, en la contradictoria verdad socrática profunda de entre la verdad y la mentira de Sócrates, en la perogrullada primera vez de Perogrullo, que pudiera ser la contradictoria paz suntzuiana profunda de Sun Tzu, de entre la guerra y la paz, del enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN y Ucrania, que pudiera ser la contradictoria verdad socrática profunda, que pudiera ser la contradictoria fe hebrea sanpabloiana de San Pablo, que pudiera ser la sombría penumbra whitmaniana de entre la verdad y la mentira, de entre lo verdadero y lo falso, de entre lo correcto y lo incorrecto, de entre lo mejor y lo peor, de entre lo atómico y lo no atómico, de entre lo nuclear y lo no nuclear, de entre con grano y no grano, de entre con testículo y no testículo, de entre lo evidente y lo dudoso, de entre los acuerdos y desacuerdos, de entre el ¡Vamos! y el ¡No vamos!, de entre Putin y Biden, de entre negociaciones y no negociaciones, de entre el sí y el no, de entre el embuste y lo cierto, de entre la certidumbre y la incertidumbre, de entre el engaño y la verdad, de entre iguales elementos contrarios en el lienzo pictórico blanquinegro del yin y el yang de del tao de Laozi, en la grafía grata gratificante numérica algorítmica pitagórica del cóncavo convexo contradictorio caliginoso concupiscente 69 cojedeño de Maleo 2001, y, en de por medio por la calle de en medio la contradictoria paz suntzuiana profunda de Sun Tzu, de entre el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, de entre la paz y la guerra.

Con divagancia y sin divagancia la paz y la guerra, han de ser contenidos del sexo, de las metras cojonudas de escroto entre los hombres que allanáronse en la estética belleza helénica en la guerra de Trolla, de La Ilíada de Homero, en que Whitman cantara que el sexo todo lo contiene, y, ha de ser continente que contiene los contenidos de la guerra y la paz. Y, de las metras cojonudas de los escrotos de Homero, hemos de pasar a las nalgas a de entre las gracias y las desgracias del ojo del culo de don Francisco, quien siempre ha convocado sin el cansancio de entre el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN y Ucrania, con su radiante ojo avizor, a las mesas misas musas, a la contradictoria paz suntzuiana profunda de entre el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN y Ucrania, de entre la guerra y la paz.

Con concordancia y sin concordancia, agora ahora hogaño, esta perola perorata paraulata cantarina cojedeña entre nube con agua y nube sin agua, en mi rancho que se llueve moja llora en Cantaclaro de San Carlos de Cojedes, y, deviene el día 14 octubre de 2022 de la página web de La iguana tv, https://www.laiguana.tv/articulos/1089666-enfrentamiento-directo-rusia-otan-putin/ : «Así terminaría un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, *según Putin. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha declarado este viernes que el despliegue de tropas de países de la OTAN en un hipotético enfrentamiento directo con el Ejército ruso conllevaría a «una catástrofe global». «En cualquier caso, poner a cualquier tropa en contacto directo, en confrontación directa, con el Ejército ruso, es un paso muy peligroso que podría provocar una catástrofe global. Espero que los que hablan de esto sean lo suficientemente inteligentes como para no dar pasos tan peligrosos», dijo Putin este viernes en rueda de prensa al término de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y del foro entre los países de Asia Central y Rusia. En su valoración del desarrollo del operativo militar ruso en Ucrania, el jefe del Estado recalcó que Rusia hace «lo correcto«, ya que, de otra forma, la situación podría volverse en contra del país y «en condiciones peores«. «Lo que ocurre hoy es desagradable, por decirlo de una forma suave. Pero nos tocaría lo mismo más tarde, solo que en condiciones peores para nosotros. Eso es todo. Así que estamos haciendo lo correcto y a tiempo», dijo. Paralelamente, Putin aseguró que en estos momentos «no hay necesidad» de seguir lanzando ataques de misiles masivos contra objetivos militares y de infraestructura crítica en Ucrania . «Ahora están planteados otros cometidos, porque 7 de los 29 objetivos no fueron alcanzados tal como lo planeó el Ministerio de Defensa. […] Al menos por ahora no hay necesidad de realizar ataques masivos, pero ya veremos», señaló. En este sentido, recalcó que Moscú no persigue el objetivo de «destruir a Ucrania». Por otra parte, el mandatario reiteró que Moscú siempre ha estado dispuesto a dialogar con Kiev y que fueron las autoridades ucranianas las que decidieron desmantelar el proceso tras las negociaciones celebradas en marzo en la ciudad turca de Estambul. «Siempre decíamos que estamos dispuestos. Incluso en Estambul alcanzamos ciertos acuerdos que, de hecho, fueron casi rubricados» remarcó. Sin embargo, tras el repliegue de las tropas rusas de Kiev, las autoridades ucranianas «perdieron inmediatamente la voluntad de conversar. Pero si llegaran a estar listos, ¡vamos! En ese caso, probablemente, serán necesarios los esfuerzos de mediación de todos los interesados», subrayó. En esta línea, recordó que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, ratificó la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania que prohíbe llevar a cabo negociaciones con Rusia, mientras Putin sea el jefe del Estado. ¿Un carguero de trigo con explosivos? Asimismo, el presidente advirtió que Moscú cerrará el corredor humanitario para la evacuación de cereales ucranianos si se confirma que el artefacto explosivo usado en el atentado contra el puente de Crimea fue llevado desde el puerto de Odesa en un carguero. «El Servicio Federal de Seguridad [de Rusia] estableció que lo más probable es que ese supuesto cargamento, o más bien los explosivos [usados en el atentado en el puente de Crimea], se enviaran por mar desde Odesa. Pero no se ha establecido con certeza si lo hicieron en buques con grano o no. Esa es la cuestión. Todavía no hay respuesta», señaló. En este sentido, recordó que las vías humanitarias se organizaron para transportar trigo a los países más pobres, algo que no se ha hecho realidad. «Si resulta que los corredores humanitarios se utilizan para cometer actos terroristas, entonces, por supuesto, esto arrojaría grandes dudas sobre si ese corredor continuará funcionando», indicó. ¿Posible encuentro con Biden en el G20?

En cuanto a su participación en la cumbre de los países del G20, programada para noviembre en Indonesia, Putin recalcó que esta cuestión aún no se ha resuelto de forma definitiva, si bien confirmó que la parte rusa estará representada en el foro. En este contexto, señaló que actualmente no considera necesario reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden. «Hay que preguntarle a él si está listo para mantener tales negociaciones **conmigo o no. Francamente, no veo esa necesidad en general«, estimó. Putin agregó que, de momento, no se realizan consultas para organizar negociaciones directas con líderes de otras naciones del G20, si bien resaltó que está «en contacto permanente» con algunos, como el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.»

Con etiqueta y sin etiqueta, la guerra y la paz, Y, de las metras cojonudas de los escrotos de Homero, hemos de pasar a las nalgas de entre las gracias y las desgracias del ojo del culo de don Francisco, quien siempre ha convocado sin el cansancio de entre el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN y Ucrania, con su radiante ojo avizor, a las mesas misas musas, a la contradictoria paz suntzuiana profunda de entre el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, de entre Putin y Biden, de entre la guerra y la paz.

Si la paz y la guerra, son casos correlativos límite contradictorios caliginosos de Maleo 2001. Entonces sea dicho que de entre la paz y la guerra, ha de estar la contradictoria paz suntzuiana profunda como si fuera el medio maleoiano profundo de todos los casos correlativos límite contradictorios caliginosos de Maleo 2001. Ergo vergo sea dicho que de entre el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN y Ucrania, ha de estar siempre el radiante ojo avizor de don Francisco en las mesas misas musas, que es la mismísima contradictoria paz suntzuiana profunda de entre el enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, de entre Putin y Biden, de entre la guerra y la paz.

