Kylian Mbappé «muito feliz» no PSG nega ter pedido para sair

Kylian Mbappé assumiu estar «muito feliz» no Paris Saint-Germain (PSG), negando ter pedido para ser transferido em janeiro de 2023. O jogador contrariou assim as notícias sobre a vontade de deixar o clube, que correram Mundo na semana passada, antes da receção ao Benfica (1-1), para a Liga dos Campeões.

Mbappé disse não ter percebido «a informação divulgada» no dia do jogo, admitindo ter ficado «chocado» pela sua divulgação .»Nunca pedi para sair em janeiro. As pessoas podem pensar que estou envolvido, mas não estou, de forma nenhuma», rematou, na zona mista do Parque dos Príncipes, após o jogo grande da 11.ª jornada da liga francesa.

O PSG cimentou este domingo a liderança do campeonato, ao somar 29 pontos, mais três do que o Lorient, que esta jornada não foi além de um empate 0-0 na receção ao Stade Reims, enquanto o Marselha segue no quarto posto, com 23.

