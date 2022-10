Estudantes deixaram vazios cursos em áreas estratégicas para o futuro do país

Entornointeligente.com /

Entraram quatro alunos em cursos de Energias Renováveis do ensino superior neste ano lectivo. Na única licenciatura em Engenharia Florestal do Norte do país foram apenas dois os colocados. Áreas como a Agronomia ou a Protecção Civil também tiveram dificuldades em atrair alunos, apesar do aumento de procura no ensino superior. Os jovens estão a evitar formações em alguns sectores estratégicos, algo a que as dificuldades com a Matemática ou a «fuga» à Física não são alheios, dizem os responsáveis do sector.

