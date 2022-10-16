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Portada Última Hora Opinión Fotos Economía Cultura & Turismo Especiales Portada Ultima hora Opinión Fotos Economía Cultura&Turismo Especiales Noticias > spanish.china.org.cn | 16. 10. 2022 | Editor：Eva Yu [ A A A ] En directo: PCCh inaugura su XX Congreso Nacional Palabras clave: Apertura, XX Congreso Nacional del PCCh .

Xi Jinping asiste hoy domingo a la sesión inaugural del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing.

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