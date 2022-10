El vergonzoso ejemplo que dio Javier Hala Madrid para explicar por qué le cerraron la frontera de EEUU a los venezolanos (+Video)

Entornointeligente.com /

El humorista venezolano Javier Romero , llamado en redes sociales Javier » Hala Madrid «, explicó por qué según él Estados Unidos tomó la decisión de cerrar el paso a los venezolanos a su territorio. En su cuenta de Instagram Javier posteó un video de una entrevista que le hicieron a un migrante venezolano que iba entrar a Estados Unidos, asegurando que por este «tipo» de gente han cerrado las fronteras, agregando el mensaje de un venezolano que aseguró ser una « Víctima, me ofrecieron trabajo, me ofrecieron techo, me ofrecieron comida, me ofrecieron de todo entonces yo me fui porque nosotros somos como así, demostramos como el hambre, será. Dijeron que nos iban a regalar algo para comida y esperando y esperando, no llego nadie, no se porque engañan a uno me entiendes».

Ahora bien, este migrante aseguró que le ofrecieron villas y castillas en Estados Unidos y el gobierno no coopero, según sus palabras. En este caso, usuarios le han pedido que por favor elimine el video al considerar que este tipo de venezolanos no representan al país, recibiendo comentarios como: «Quita ese vídeo vale q vergüenza», «No todos los Venezolanos somos así , hagan el eco » Que los buenos somos MÁS » den ejemplo de eso dónde vayamos», «Qué vergüenza, tengo 9 años en este país y nunca había visto algo tan dantesco como esto. Yo tambien lo juro por mi madre.. Los Venezolanos no somos así» , entre otras reacciones similares.

