Educação em défice estrutural

«Temos de investir cada vez mais na educação (…). O maior défice estrutural do país ao longo de décadas, ou mesmo de séculos, é o défice do conhecimento e qualificação dos recursos humanos. É esse o défice que temos de vencer.» Com menos linguagem económica e mais coração, este discurso bem podia ter sido do antigo primeiro-ministro António Guterres, mas a verdade é que esta paixão é do actual chefe do Governo , António Costa.

A necessidade de investir na educação e na investigação é uma referência constante por parte dos governantes e se é importante constatar que, entre 1995 e 2020, as despesas das administrações públicas em educação duplicaram, passando a ser de cerca de 10 mil milhões, também é de assinalar que depois de um pico de 12 mil milhões, no primeiro Governo de José Sócrates, o montante da despesa estabilizou entre os oito e os dez mil milhões.

Se atingimos o nosso limite de investimento, então não atingimos ainda grande posição, porque o gasto por estudante continua abaixo da média internacional, muito particularmente no ensino superior, como mostrava no início deste mês um relatório da OCDE .

E, às vezes, o dinheiro é o que mais falta, como acontece claramente nesse último patamar que é a investigação. Mesmo com um recorde de despesa total em investigação e desenvolvimento no ano passado, a ciência continua a ser subfinanciada , tornando instável e muito pouco atraente uma área que os governantes também não se cansam de sublinhar como estratégica.

Ter 1450 bolsas de doutoramento atribuídas , quando há menos de 300 projectos de investigação financiados por ano, é ter um funil demasiado estreito e ver o país prolongar o seu défice estrutural, como acontece quando não consegue explicar aos candidatos ao ensino superior as vantagens de ingressarem em cursos que são estratégicos para o país. Ter 128 vagas para Engenharia de Energias Renováveis e só conseguir ocupar quatro é uma derrota, não explicável pela falta de dinheiro.

O dinheiro, ou falta dele num país com recursos escassos, será sempre essencial para a resolução do problema. Mas ver um sector como a ciência a definhar, saber que cursos estratégicos para o país estão vazios ou ter o tsunami da falta de professores a ameaçar todo o sistema têm de ser razões suficientes para que toda a sociedade redobre a exigência de soluções políticas para educação. Sem esse clamor, para com governo, oposição, sindicatos e agentes do sector, dificilmente a situação se alterará substancialmente. O défice é do país, a responsabilidade é de todos.

