De Bichos y Flores, álbum clave de La Vela Puerca

Era el año 2001, el comienzo de un nuevo siglo, cuando un CD invadió los equipos de audio de los jóvenes uruguayos. En la tapa aparecía un jabalí metido en el agua de una playa junto a al título De Bichos y Flores . Poco a poco esas canciones comenzaron a ser una especie de banda de sonido de ese tiempo. La banda se llamaba La Vela Puerca y había tenido su debut discográfico con Deskarado (1998) donde a la fuerza de su música se le unía una cierta dosis de desprolijidad. Gustavo Santaolalla escuchó algunas canciones de ese primer álbum y descubrió su potencial. El resto fue un viaje que se inició con un grupo acotado y fiel de seguidores, hasta transformarse en una de las bandas más grandes del Río de la Plata con trascendencia internacional. El eslabón fundamental de esa cadena fue este álbum que eligió Jorge Costigliolo para contarlo dentro de la colección Discos de Estuario.

Constigliolo comienza con una breve introducción donde relata el origen del grupo pasando por Deskarado, para luego dejar que sean los protagonistas y allegados los que cuenten la historia. Consigue un interesante relato coral en el que hablan tres músicos y el mánager de la banda, Alejandro Balbis, que intervino en la grabación y es coautor de la canción «José sabía», el productor Gustavo Santaolalla junto a otros músicos, y varios periodistas.

Mientras se suman historias se repasan en orden las canciones. El origen, la inspiración y el desarrollo de cada uno de los temas que comenzaron a grabarse en Buenos Aires y terminaron en Los Ángeles. No se profundiza en la parte técnica: Costigliolo reconoce que es un periodista cultural y no un músico. La lectura se hace ágil y el interés no decae ante la buena cantidad de anécdotas y razones que dan los intervinientes sobre por qué el álbum terminó siendo una enorme puerta para La Vela Puerca, y de cómo un grupo de amigos se transformó en una banda muy profesional sin perder su esencia. Cuenta Santaolalla que «cuando vinieron a Los Ángeles, el Enano bajó con una guitarra en la mano. Literalmente. Sin estuche, sin nada». Sin perder ese espíritu lograron un álbum con un nivel de grabación inusual para Uruguay que no careció de experimentos. El teclado barato de propiedad del padre del Enano, cuya secuencia se escucha en «Potosí», surgió de un experimento. Ese sonido le da personalidad a la canción.

Conviene leer este trabajo de Costigliolo mientras se escucha, a buen volumen, De Bichos y Flores. Repasar todos los ritmos y estilos que aborda —ska, rock, pop, funk, murga, folklore— y entender las razones por las que varias de esas canciones se transformarían en clásicos. Se tendrá la certeza de estar ante uno de los mejores álbumes del rock uruguayo al que este libro le hace justicia.

DE BICHOS Y FLORES/La Vela Puerca, de Jorge Costigliolo. Estuario, 2022. Montevideo, 168 págs.

