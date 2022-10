¿Cómo cuidar la salud mental de personas afectadas por eventos catastróficos?

Entornointeligente.com /

Una de cada cinco personas que ha experimentado guerras u otros conflictos (eventos catastróficos, por ejemplo) sufrirá depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar o esquizofrenia, según estima la Organización Mundial de la Salud.

En las últimas semanas, varias ciudades de Venezuela han sufrido eventos catastróficos. Uno de los más graves fue el deslave (alud torrencial) que ocurrió en Las Tejerías, estado Aragua, producido por intensas lluvias, saturación del suelo y desborde del río. ¿Qué recomendaciones en salud mental ofrecen las organizaciones internacionales ante un evento catastrófico?

Marisol Ramírez —presidenta de Psicólogos sin Fronteras Venezuela y coordinadora del Programa Acompañando en el Dolor, una alianza de esta institución con el Grupo Social CESAP— dice que es importante brindar primeros auxilios psicológicos y contención inicial luego de un evento catastrófico. ¿Qué significa esto? Apoyo psicosocial e individual del personal especializado (psicólogos, psiquiatras, etc.) para abordar temas como el duelo, manejo de crisis y autocuidado.

En el marco de esta alianza, el servicio de Psicología Armando Janssens dispone de cuatro teléfonos para la atención psicológica. Activarán una nueva línea gratuita a partir del lunes 17 de octubre para Primeros Auxilios Psicológicos por la situación de emergencia en Las Tejerías y otros estados del país.

Los números son:

Las personas afectadas pueden experimentar tristeza, ansiedad, desesperanza, dificultad para dormir, fatiga, irritabilidad y otros sentimientos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades dicen que esto es normal: «Tome conciencia de cómo se siente y acéptelo. Cuidar su salud emocional durante una emergencia lo ayudará a pensar con claridad y a reaccionar a las necesidades urgentes para protegerse y proteger a su familia. Cuidarse a sí mismo durante una emergencia lo ayudará a recuperarse a largo plazo».

Las persona no especializadas en salud mental (voluntarios, grupos religiosos, personas de la comunidad, etc.) también pueden ayudar. Psicólogos Sin Fronteras y la Federación de Psicólogos de Venezuela ofrecen cursos rápidos de primeros auxilios psicológicos y manejo del duelo para este grupo de personas. La idea es que aprendan a ofrecer contención emocional durante eventos catastróficos.

«El personal no especializado no debe aconsejar; tampoco ofrecer lo que no es posible. De lo contrario, eso va a generar una serie de expectativas que van a terminar siendo dañinas para la persona afectada. Solo deben escuchar de manera empática y acompañar. Reconocer las emociones de las personas afectadas», recomienda Ramírez.

«Un desastre en salud mental es un acontecimiento que rompe el curso de la existencia de un sujeto. Un hecho que para ese sujeto marca un antes y un después», dice un documento de Protocolo de atención en salud mental a personas afectadas por desastres de la Oficina Panamericana de la Salud.

Es por esto que la comunidad afectada debe recibir servicios básicos (alimentos, ropa, etc.) y especializados (psicólogos, psiquiatras y enfermeras psiquiátricas). La OMS recomienda que, ante eventos catastróficos, se brinde una atención en servicios básicos y atención clínica. «La atención clínica de la salud mental debe ser proporcionada por especialistas en salud mental, como enfermeras psiquiátricas, psicólogos o psiquiatras, o bajo su supervisión», recomienda la organización . Se debe atender a la población que padece enfermedades mentales graves.

Una de las recomendaciones es que los niños y todos en general deben volver a sus rutinas, aunque estén en albergues y otros sitios. La rutina permite que las personas vayan recuperando la certidumbre, luego de experimentar incertidumbre por lo que ha pasado y podría volver a repetirse.

Las personas que sufren eventos catastróficos no son las únicas afectadas. El personal de servicio, bien sea especializado o no, puede sufrir burnout , un agotamiento físico y laboral relacionado con el trabajo. Ante esto, Psicólogos Sin Fronteras recomienda la rotación del personal que trabaja, bien sea voluntarios, enfermeros, psicólogos u otros, y verificar que tengan sustitutos. Esto sirve a modo de prevención y autocuidado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda las siguientes respuestas ante emergencias:

1. Autoayuda comunitaria y el apoyo social: establecimiento o creación de grupos que ayuden o resuelvan problemas en la emergencia.

2. Primeros auxilios psicológicos: apoyo emocional especializado para personas que experimentan angustia (incluyendo quienes sufrieron el evento, trabajadores de salud o voluntarios capacitados).

3. Atención clínica básica de salud mental: todos los establecimientos deben brindar atención especializada a las personas que sufran depresión, trastornos psicóticos, epilepsia, abuso de alcohol y sustancias,.

4. Intervenciones psicológicas: las personas con sufrimiento prolongado deben recibir «intervenciones de resolución de problemas, terapia grupal interpersonal, intervenciones basadas en los principios de la terapia cognitivo-conductual».

5. Protección y promoción de los derechos: «Visitar, monitorear y apoyar a las personas en centros psiquiátricos y residencias».

6. Establecer vínculos y mecanismos de derivación: es necesario que se establezcan vínculos entre los especialistas en salud mental, los proveedores de atención médica general, el apoyo comunitario, escuelas, servicios sociales y servicios de socorro de emergencia.

¿Qué se debe hacer y qué no?

La Guía del Comité Permanente entre Organismos sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes (ONU) señala lo que debe hacerse y no.

La respuesta de atención de salud mental es crucial para la recuperación de personas y la sociedad en general. «El apoyo emocional en situaciones de crisis es un problema de todos los que están actuando ante ese evento. El objetivo es aliviar el caos y el sufrimiento», concluye Ramírez.

«El progreso global en la reforma de la salud mental ocurrirá más rápidamente si, durante cada crisis, se inician esfuerzos para convertir el aumento a corto plazo en la atención a los problemas de salud mental combinado con una oleada de ayuda, en impulso para el desarrollo de servicios a largo plazo. Muchos países han aprovechado las situaciones de emergencia para construir mejores sistemas de salud mental después de las crisis», concluye la OMS .

***

¿Dónde ayudar a los afectados por los deslaves en Las Tejerías?

¿Qué se puede donar?

Alimentos no perecederos. Medicinas. Ropa en buen estado. Artículos de higiene personal (papel higiénico, jabón, cepillos de dientes, desodorante, tampones, toallas sanitarias, pasta dental, pañales). Agua potable. Pastillas para potabilizar agua. Pastillas para potabilizar agua. Cobijas. Toallas. Fórmula para bebés. Centros de acopio

Caracas

Los Ángeles de la Autopista. Sede de los Paramédicos del INTT. Antigua sede del Vivex en el elevado de Distribuidor Altamira. Leones del Caracas Estadio Universitario de la UCV. Federación de Centros Universitarios de la UCV. Plaza de Los Palos Grandes, municipio Chacao. Aragua

Cáritas Aragua. Sede de Cáritas Aragua en Maracay. Barrio Campo Alegre, calle Independencia con calle Venezuela. Casa número 12. Alcaldía José Ángel Llamas Tigres de Aragua. Estadio José Pérez Colmenares. Calle Campo Elías, Maracay. Alcaldía de Girardot. Sótano de la sede de la alcaldía. Colegio de Enfermería de Aragua. Av. Victoria, sobre la farmacia Yibi. Frente a la pizzería Barak. Comedores Alimenta La Solidaridad del estado Aragua Miranda

Alcaldía de Guaicaipuro. Sede de la alcaldía, diagonal a la Plaza Bolívar del municipio. Colegio Nacional de Periodistas, seccional Miranda. Calle Alí Primera, frente a la Aldea Universitaria. Ricardo Barbar

