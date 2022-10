Chef espanhol Rafa Zafra traz a Lisboa dois jantares exclusivos

Entornointeligente.com /

Vão ser duas noites imperdíveis para todos aqueles que querem experimentar o melhor que se faz ao nível da gastronomia. O chef espanhol Rafa Zafra vai estar em Lisboa por duas noites para dar a provar os seus pratos em dois jantares exclusivos: o primeiro no JNcQUOI Avenida, na quinta-feira, o segundo, apenas para membros, no JNcQUOI Club, no dia seguinte.

Conhecido por apostar na simplicidade e na qualidade dos ingredientes, confecionando pratos com até quatro ou cinco ingredientes no máximo, onde todos os componentes cumprem um propósito, o chef preparou para trazer a Portugal um menu especial que reúne algumas das suas criações mais icónicas. As reservas estão limitadas a apenas 80 lugares por 150 euros mais bebidas por pessoa.

Rafa Zafra saltou para a fama quando liderava a cozinha do El Bulli e foi distinguido com duas estrelas Michelin, em 2008, quando tinha apenas 26 anos, e em 2011.

Subscrever Em 2016, abriu o primeiro projeto pessoal em Barcelona, o restaurante Estimar, que é um reflexo das suas raízes, do amor pelo mediterrâneo e uma homenagem aos produtos do mar. Em 2020, levou o conceito para Madrid. Nesse ano também abriu um bar de praia em Ibiza, com um ambiente mais descontraído, mas sem deixar de lado a exigência na qualidade e respeito pela matéria-prima.

