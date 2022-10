Cabimas: «Menos mal que fue una pesadilla»

Entornointeligente.com /

Soñé que me habían elegido de alcalde contra la oposición y contra el PSUV.

Que no le paraba bolas a nadie y hacia lo que me daba la gana, cuando alguien me venía a «jalar bolas» lo mandaba a botar en plena.

Mi gobierno era un manicomio pero de alguna manera me gustó «marcar la diferencia» y arriesgarme a equivocarme con la mayoría.

Andaba con los obreros y revisaba cada dirección. Los directores y empleados que mirarán, pensaran o hablaban mal del pueblo, botados.

Ya estaba destruyendo la alcaldía para darle todo el poder al pueblo hasta que me despertó Layka, menos mal porque me hubieran matado en mi propio sueño.

MORALEJA: Los habitantes del pueblo de Cabimas estamos bajo la incertidumbre por la ausencia de gobierno municipal que es notoria por múltiples razones, a continuación les mencioné las siguientes:

Una de ellas fue «la arrancada», el alcalde Nabil Malouf se dedicó a cambiar los nombres de plazas, el teatro, el mercado de buhoneros y dos parroquias para «dar la sensación» de estar haciendo algo que otros habían hecho.

En la presentación del informe de los primeros 100 días de gobierno tuvo la osadía de afirmar que en Cabimas estaba llegando el agua por tuberías gracias a su gestión.

En campaña le prometió a los comerciantes la exhoneracion de impuestos y luego desde el gobierno municipal creo SATRICA como ente rector de la recaudación de impuestos que han convertido en una acción inquisidora, por ejemplo: los comerciantes del Centro Cívico están pagando una doble tributación porque pagan un contrato de arrendamiento con la Fundación Centro Cívico y al mismo tiempo le pagan a SATRICA, ambas dependencias de la alcaldía de Cabimas.

Por razones obvias voy a concluir con el tema del material estratégico vendido ilegalmente porque violentó el decreto Presidencial sobre el manejo de material estratégico que debía poner a la orden de la Corporación Ezequiel Zamora y además violenta todos los procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República en la Publicación 21 sobre el manejo contable de Bienes Muebles e Inmuebles de todos los niveles de la administración pública.

Sobre esto último está en proceso una averiguación Fiscal que esperamos sea profundizada porque la estrategia de la defensa del alcalde consistió en «focalizar» el asunto desde la Contraloría Municipal en la dirección de transporte para evadir la responsabilidad del alcalde con un chivo expiatorio que hace meses está fuera del país.

La acción criminal le estos señores tiene que recibir todo el peso de la Ley porque fueron saqueados bienes pertenecientes a varias direcciones de la alcaldía, de acuerdo a los inventarios que agravan el fondo y la forma de las fechorías contra el patrimonio público Municipal.

Por eso en Cabimas estamos viviendo una pesadilla, el pueblo de Cabimas merece un gobierno responsable que este en sintonía con la satisfacción de nuestros derechos históricamente postergados.

Rumbo a la Refundación de CABIMAS.

