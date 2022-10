Borges: Maduro ha manejado un boom petrolero este año y aun así tenemos las imágenes del Darién

Entornointeligente.com /

El dirigente político de Primero Justicia, Julio Borges, señaló este domingo que el país ha recibido más de 15.000 millones de dólares en este año solo por concepto de petróleo y sin embargo la calidad de vida de los venezolanos sigue deteriorándose y la gente sigue optando por el Darién como única alternativa de futuro. Borges destacó que este es un dato sumamente relevante porque deja ver que el hecho de que la dictadura maneje más recursos no significa que se va a aliviar la crisis social.

«Según algunas estimaciones de expertos en materia económica, los ingresos que ha recibido este año Venezuela, por concepto de renta petrolera, superan los 15.000 millones de dólares. Esta cifra es tres veces superior al total de ingresos petroleros que se registraron en 2020, cuando se recibieron 5.700 millones de dólares», detalló.

Borges dijo que pese a este mar de recursos el drama social se ha profundizado. «Para el momento en que escribimos este artículo el salario mínimo está por debajo de los 20 dólares mensuales, cuando la canasta alimentaria se ubica por el orden de los 459 dólares, de acuerdo con cifras del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM). Es decir, un venezolano necesita en este momento 25 salarios mínimos para poder costear una canasta alimentaria de 60 productos».

Borges sentenció que la inflación y los índices de pobreza han crecido en lo que va del año, y que las imágenes del Darién son un síntoma de que la situación está muy lejos de mejorar. A su vez, aseguró que la razón por la que el aumento del ingreso económico no se traduce en mejora de la calidad de vida es porque Venezuela vive bajo una dictadura. «¿Por qué aumentan los ingresos y no la calidad de vida de los venezolanos? Por una razón muy sencilla: porque estamos en dictadura y no en democracia… Actualmente nadie sabe a ciencia cierta de cuánto es el presupuesto nacional, tampoco sabemos a cuánto se está vendiendo el petróleo venezolano, mucho menos sabemos dónde ha ido a parar este inmenso mar de recursos que han ingresado este año»

Por último, aseguró que esta reflexión sobre entregar dinero al régimen es muy importante a la luz de las discusiones políticas y de una eventual negociación. «Si los números que hemos analizado hablaran, nos conducirían a una conclusión simple y robusta: bajo el régimen de Maduro pareciera que no hay manera de aliviar la crisis económica y social de los venezolanos. Es esta una reflexión muy relevante a la luz de los pasos que se lleven adelante en el campo político. Un alivio de sanciones petroleras no necesariamente se traducirá en un alivio de la presión que existe sobre los estómagos de los venezolanos».

