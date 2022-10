«24 carreras es el máximo para la F1»

Entornointeligente.com /

C on el Mundial decidido, la F1 aterriza esta semana en Austin , que en 2023 ya no será la única prueba de calendario en Estados Unidos, pues llegará la esperada prueba de La Vegas. En los últimos aáos se habló de de un plan para llegar a las 25 pruebas anuales, pero Stefano Donenicali, CEO de la F1, asegura que no será tal. «23 ó 24 carreras es un buen número y no quiero discutir más», afirma el italiano en ‘Motorsport-Magazin.com’. «Los eventos se eligen en torno a este número. Hay muchos factores que se tienen en cuenta, pero el número de Grandes Premios está claro. A los 24 se alcanza el máximo», certifica.

