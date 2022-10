Wilster suma 14 expulsados en lo que va del torneo Clausura

Entornointeligente.com /

Las expulsiones son un dolor de cabeza para el director técnico de Wilstermann, Alberto Illanes. El Rojo finalizó 10 de los 22 encuentros disputados en el torneo Clausura en inferioridad numérica.

Hasta la fecha, Wilstermann suma 14 jugadores expulsados. Los jugadores que más veces vieron la cartulina roja son: Josué Mamani, Santiago Echeverría y Cristhian Machado, quienes fueron sancionados con la roja en dos oportunidades.

Los otros jugadores que fueron expulsados son: José Vargas, Maximiliano Ortiz, Raúl Castro, Luis Rodríguez, Serginho, Adriel Fernández y Arnaldo Giménez.

«Después del partido que jugamos con Blooming (en el que hubo dos rojas), nosotros hicimos una rememoración de los momentos de las expulsiones y les pedí a los jugadores que tengan mucho más cuidado, sobre todo tomando en cuenta que ahora existe el VAR que detecta y hace que se sancione de manera drástica este tipo de acciones», aseguró el estratega de Wilstermann, en entrevista con OD Más que Fútbol.

Illanes dijo que se les explicó a los jugadores que si el rival ya les ganó la espalda, ya no comentan la falta, porque primero se puede generar un penal, un tiro libre y además hay una expulsión.

«Si te convierten estando con el equipo completo, todavía se puede revertir el resultado. Pero por esas faltas perdemos al jugador, te cobran penal y no puedes revertir porque tienes uno o dos jugadores menos», explicó Illanes.

Wilstermann lleva cuatro partidos continuos sin terminar con once hombres en cancha. En tres de esos encuentros, tuvo dos expulsiones y en su mayoría las cartulinas rojas se generaron después de una revisión del VAR, ya que la primera sanción del árbitro central fue amarilla.

«No sé si es por el tema del VAR, donde por ejemplo en la expulsión de José Vargas (ante Real Tomayapo), el jugador no hace ninguna intención de hacer una falta. Pero el VAR hace una cámara lenta y paran la imagen frente al rostro, donde para mí ni siquiera la expulsión del jugador de Tomayapo merecía la roja, debería ser una amarilla», dijo Illanes.

Con este panorama, nuevamente el estratega no tiene a todos sus jugadores a disposición y tendrá que rearmar a su once titular. Para el encuentro ante Independiente, no contará con José Vargas ni Edemir Rodríguez, los últimos expulsados.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com