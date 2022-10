Warriors y Poole finalizan contrato por 4 años y 140 millones de dólares

Entornointeligente.com /

Jordan Poole y los Golden State Warriors están finalizando una extensión de contrato por cuatro años y $140 millones, dijo el sábado una persona con conocimiento de las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el contrato no ha sido firmado. ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.

Poole está ingresando a su cuarta temporada con los Warriors y ha visto mejorar sus números cada temporada. El escolta de Michigan promedió 8.5 puntos con 33% de tiros como novato, luego promedió 12.0 puntos con 43% de tiros en 2020-21 y aumentó su promedio nuevamente a 18.5 puntos con 45% de tiros la temporada pasada cuando ayudó a los Warriors a ganar el título de la NBA.

Poole también hizo 211 triples la temporada pasada , la segunda mayor cantidad en los Warriors detrás del rey de los triples de todos los tiempos Stephen Curry y empatado en el puesto 15 en la NBA.

La extensión entrará en vigor para la temporada 2023-24. Poole ganará alrededor de $4 millones esta temporada.

El nuevo acuerdo también pone fin a una pretemporada tumultuosa para Poole y los Warriors. Poole recibió un puñetazo de su compañero de equipo de los Warriors, Draymond Green, durante un altercado en una práctica el 5 de octubre. El video del incidente se filtró a TMZ días después.

Green se alejó unos días del equipo y finalmente fue multado, pero regresó al club para el final de pretemporada y compartió un apretón de manos previo al juego con Poole antes del último juego de exhibición el viernes por la noche.

Los Warriors no ocultaron su enfado con Green cuando salió a la luz la historia , y tampoco ocultaron su apoyo a Poole, entusiasmados con lo que el joven de 23 años ha aportado y evidentemente seguirá aportando al equipo.

«Es alguien en quien vamos a confiar durante muchos años y eso es emocionante», dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, a principios de esta semana. » Tenemos muchos buenos jugadores jóvenes, pero Jordan es, con mucho, el más avanzado «.

Poole asumió el papel de titular para Curry, quien regresaba de una lesión, durante los primeros cuatro juegos de los playoffs de la temporada pasada e inmediatamente impresionó. Poole tuvo 30, 29 y 27 puntos, respectivamente, en los primeros tres juegos del enfrentamiento de primera ronda contra los Denver Nuggets cuando los Warriors se quedaron con una ventaja de 3-0 en esa serie.

Poole terminó promediando 17.0 puntos en los playoffs con un 51% de tiros. Fue cuarto en la votación de jugadores más mejorados de la NBA la temporada pasada.

LINK ORIGINAL: Listin Diario

Entornointeligente.com