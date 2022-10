Vladímir Putin: «Poner a cualquier tropa en contacto directo, en confrontación directa, con el Ejército ruso, es un paso muy peligroso»

Entornointeligente.com /

Angélica Álvarez.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin , advirtió que se podría generar una «catástrofe mundial» si la OTAN se enfrenta de forma directa con el ejército de su país.

«En cualquier caso, poner a cualquier tropa en contacto directo, en confrontación directa , con el Ejército ruso, es un paso muy peligroso que podría provocar una catástrofe global. Espero que los que hablan de esto sean lo suficientemente inteligentes como para no dar pasos tan peligrosos», dijo Putin al ser preguntado sobre un hipotético despliegue de militares de la Alianza Atlántica en Ucrania.

Asimismo, Putin añadió que lo que hace su nación en estos momentos es algo correcto, debido a que de otra manera lo que está ocurriendo podría «volverse en contra de su país».

¿Qué dijo Putin con respecto a las acciones militares contra Ucrania? «Ahora están planteados otros cometidos, porque 7 de los 29 objetivos no fueron alcanzados tal como lo planeó el Ministerio de Defensa . […] Al menos por ahora no hay necesidad de realizar ataques masivos , pero ya veremos», señaló. En este sentido, recalcó que Moscú no persigue el objetivo de «destruir a Ucrania».

Finalmente, detalló que su país siempre ha querido dialogar, sin embargo, Ucrania tomó la decisión de desmantelar el proceso después de los acuerdos en Estambul .

