Vacunación 15 y 16 de octubre: conoce dónde se inmunizará contra el covid-19

Son 20 centros de vacunación que atenderán en tres horarios: de 7 a.m a 7 p.m, de 8 a.m. a 1 p.m. y de 9 a.m. a 4 p.m., los cuales cuentan con amplios ambientes para la aplicación de la dosis que corresponda, así como el tiempo de descanso requerido después de haber sido inmunizado. Puedes leer también: A partir del 1 de octubre mascarilla será obligatoria solo en sedes de salud y transporte A continuación, usa el buscador para encontrar el centro de vacunación peatonal, el vacunacar o punto de diagnóstico covid-19 más cercano a tu domicilio: El Ministerio de Salud recordó a la población que los establecimientos del primer nivel de atención, como las postas, centros de salud y policlínicos, vacunarán en sus horarios habituales. Puedes leer también : Puede leer también: Covid-19: conoce quiénes reciben la cuarta dosis, con qué marcas y luego de cuántos meses Nuevo plan de vacunación El 10 de setiembre el Ministerio de Salud actualizó el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, que incluirá la inmunización de toda la población a partir de los 6 meses de vida . Dicha medida se sustenta en la Resolución Ministerial 704-2022 , publicada en el Boletín de normas legales de Diario Oficial El Peruano, que modifica la Resolución Ministerial 488-2021/Minsa. El objetivo de la norma, según refiere su anexo, es implementar las actividades de vacunación contra la covid-19 en forma gratuita y universal a toda la población de 6 meses de edad a más , que reside en el país. Puede leer también: Covid-19: INS explica por qué algunas personas no han enfermado pese a no estar vacunadas La nueva población total a vacunar contra el SARS-CoV-2 es de 35 millones 185,356 personas. De acuerdo al grupo etario, se inmunizarán a 2 millones 404 mil 106 niños de 6 meses a 4 años; así como a 4 millones 201 mil 842 niños de 5 a 11 años y a 5 millones 635 mil 885 adolescentes de 12 a 19 años. Cuarta dosis desde los 18 años De acuerdo con el nuevo Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, la aplicación de la cuarta dosis contra la covid-19 se ampliará al grupo etario de 18 años a más. La aplicación deberá realizarse transcurridos los cinco meses de haber recibido la tercera dosis. Puede leer también: Covid-19: conoce aquí dónde hacerte la prueba gratuita de descarte La cuarta dosis se continuará administrando con prioridad a las personas que viven con comorbilidades, personas inmunosuprimidas, personas con discapacidades, vulnerables, así como personal de salud. El Ministerio de Salud reiteró la importancia de completar los esquemas de vacunación y seguir cumpliendo las medidas de prevención ante el covid-19, como el constante lavado de manos, la ventilación de espacios, distanciamiento social y el uso correcto de mascarilla. Más en Andina: ?? Perú reporta 195 contagios de covid-19 y tres fallecidos en las últimas 24 horas. ?? https://t.co/dKJaX5PSLW pic.twitter.com/xVEBBPJVUf

