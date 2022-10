Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Tricampeão de jiu-jitsu morto Invasão da Ucrânia Mundial de vôlei Caso Briner Bitencourt Vacinação contra meningite no país está muito abaixo da meta da Saúde SUS disponibiliza cinco vacinas contra a doença e, de acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal está longe da meta de 95% do público-alvo recomendada pelo programa nacional de imunizações. Por Jornal Nacional

15/10/2022 21h25 Atualizado 15/10/2022

Vacinação contra meningite no país está muito abaixo da meta da Saúde

A vacinação contra alguns tipos de meningite está muito abaixo da meta estipulada pelo ministério da saúde . Um risco, principalmente, para as crianças.

Em dois anos, Covid mata 3 vezes mais crianças do que outras 14 doenças mataram em 10 anos, aponta Fiocruz Brasil não atinge metas da vacinação infantil e tem taxas abaixo da média mundial; entenda em 6 gráficos

Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte , um bebê de três meses morreu de meningite bacteriana, a forma mais grave da doença, depois de ficar seis dias internado no hospital.

«Começou com um quadro respiratório e a mãe levou para consultar. Foi atendido, mas ele evoluiu muito mal. A criança tinha o cartão vacinal em dia. Só que ela tinha tomado a primeira dose, que é com dois meses, e depois seria com 4 meses, então não tinha nada atrasado. Só que uma dose não imuniza», explica a médica Fátima Guedes.

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal. É causada, principalmente, por vírus e bactérias . Entre os sintomas estão dor de cabeça, rigidez do pescoço, febre alta e mal-estar.

O SUS disponibiliza cinco vacinas contra a meningite. Duas delas são específicas contra os agentes causadores da doença.

A vacina meningocócica C deve ser aplicada em bebês aos três meses, cinco meses e com reforço aos 12 meses. E a meningocócica ACWY, de dose única, para adolescentes entre 11 e 14 anos.

O problema é que a cobertura vacinal contra a meningite está muito baixa, segundo o Ministério da Saúde. Todas bem longe da meta de 95% do público-alvo recomendada pelo Programa Nacional de Imunizações. Cenário que preocupa os especialistas.

«A meningite é uma doença muito grave, altamente contagiosa. A transmissão se dá por via respiratória, pelas gotículas. Então, as medidas de higiene básica são importantes. Mas, com certeza, vacinação é a melhor forma de prevenção», diz a pesquisadora e professora do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública Fernanda Penido.

O motorista Daniel Felipe levou o filho Theo para tomar a primeira dose da vacina contra a meningite C. O pai fica mais tranquilo ao ver a carteirinha de vacinação do filho preenchida.

«Tanto eu quanto a mãe dele procura, desde o nascimento dar todas as vacinas, procurar manter em dia para proteção dele e da gente também», afirma ele.

Brasil perderá certificado de erradicação do sarampo após novo caso registrado Sarampo, pólio, difteria e rubéola voltam a ameaçar após erradicação no Brasil

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com