Trayectoria. La carrera de Robbie Coltrane más allá de Harry Potter

Robbie Coltrane era mundialmente famosos por dar vida a Hagrid en la saga de Harry Potter. Tras su muerte a los 72 años hacemos un repaso por una carrera extensa y elogiada que va más allá del universo de los magos. Hizo parte de otra saga británica muy famosa.

Coltrane, escocés, actuó en las películas de James Bond GoldenEye de 1995 y The World Is Not Enough de 1997.

Hizo el papel de Valentin Zukovsky, un exagente del servicio de inteligencia soviético KGB que se vuelve un mafioso y es dueño de una discoteca, un casino y una fábrica de caviar. En GoldenEye, Zukovsky que le guarda rencor a James Bond pero termina ayudándole. En The World Is Not Enough es el dueño de un casino en Azerbaiyán y de una fábrica de caviar y al final vuelve a asistir a Bond a escapar de la malvada Elektra.

La primera producción de Coltrane fue en la serie Play for Today de 1979 y fue un extra en la película Flash Gordon de 1980.

Antes de saltar a la fama mundial con el barbudo Hagrid, Coltrane perfeccionó sus habilidades de comedia en escenarios de teatro.

En la década de 1980, el actor participó en una serie de escenas cortas llamada Alfresco junto a los reconocidos Hugh Laurie, Stephen Fry y Emma Thompson.

Pero su primer triunfo llegaría con la serie de televisión Cracker en la década de 1990. El programa, un drama criminal, tuvo tres temporadas entre 1993 y 1995, con dos especiales posteriores.

