Tom Brady entre invitados a la boda del dueño de Patriots, Robert Kraft

El propietario de los New England Patriots , Robert Kraft , contrajo matrimonio con la Dra. Dana Blumberg el viernes por la noche en el Hall des Lumières en Manhattan, New York, con alrededor de 250 invitados presentes en el evento, incluyendo a leyendas de los Pats y múltiples celebridades del espectáculo.

Elton John, Ed Sheeran y Meek Mill tuvieron actuaciones en la boda , al tiempo que viejos amigos de Kraft , Jon Bon Jovi y Kenny Chesney, también estuvieron presentes en el evento.

El mariscal de campo estelar Tom Brady estuvo entre los ex jugadores de los Patriots que asistieron a la celebración. Estuvo acompañado por sus ex compañeros Drew Bledsoe, Randy Moss, Andre Tippett, Vince Wilfork, Richard Seymour, Ty Law, Jerod Mayo y Troy Brown. De los actuales jugadores de los Patriots , estuvieron presentes Devin McCourty , Matthew Slater y David Andrews .

Bledsoe compartió una imagen de la celebración en su cuenta de Instagram, acompañando la imagen con el mensaje: «Gran noche celebrando a RKK y Dana con algunos viejos amigos».

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, y el comisionado de la NBA, Adam Silver, asistieron a la boda .

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Drew Bledsoe (@drewbledsoe)

De acuerdo con Page Six, Kraft y Blumberg invitaron a los presentes a una fiesta «Kickoff and a Touchdown», pidiéndoles que vistieran de manera casual, pero no les especificaron la razón de la fiesta.

Según los reportes, se reprodujo un video de 10 minutos a los asistentes antes de que Kraft , de 81 años de edad, y Blumberg, de 47, fueran presentados como esposos por la voz del veterano narrador de televisión Al Michaels.

Kraft adquirió a los Patriots en 1994 y desde entonces la franquicia acumula 10 apariciones en el Super Bowl y seis campeonatos tras las temporadas del 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 y 2018.

Brady fue el quarterback titular en todos esos campeonatos del Super Bowl y Bill Belichick el entrenador en jefe de la franquicia.

LINK ORIGINAL: ESPN

