Tacna: con feria multisectorial promueven alimentación saludable

La actividad se realiza en el Paseo de las Aguas de la ciudad heroica desde las 10:00 horas. En el lugar se instalarán stand donde se brindará consulta nutricional, además se realizará evaluación médica para descarte de diabetes e hipertensión, de igual forma se llevarán a cabo degustación de alimentos saludables, además de oferta de alimentos producidos en la región. La coordinadora de Estrategia Regional de Alimentación y Nutrición de la Dirección Regional de Salud de Tacna , Dina Paredes Flores refirió que según la Encuesta Demográfica y Salud Familiar (ENDES), en la población mayor de 18 años el 38.2% padece sobrepeso, mientras que el 37.4% de obesidad. Asimismo, se conoció que, en adolescentes, el 19.3% tiene sobrepeso y el 12.4% obesidad, en la población joven (de 18 a 29 años) el 30.5% tiene sobrepeso y el 24.4% obesidad. En el grupo de personas adultas, el 34.5% tiene sobrepeso y el 38.3% obesidad; en el caso de adultos mayores se registra que el 23.8% padece sobrepeso y el 23.7% obesidad. Finalmente, en el caso de los niños menores de 5 años, se tiene información que el 5% tiene sobrepeso y obesidad. «Más del 70 por ciento de adultos tiene sobrepeso y obesidad que conlleva a enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cerebrovasculares, incluso afecta la salud mental, por eso en los establecimientos de salud se fomenta la alimentación saludable y se recomienda no consumir alimentos procesados y ultra procesados que tienen gran cantidad de grasa, azúcar y carbohidratos, que se convierten en el organismo se convierten en triglicéridos y colesterol alto afectando la salud», expresó. La funcionaria recomendó a la población a no consumir alimentos procesados, alto en grasa, azúcar y grasa saturada. «A pesar de que ven los octógonos en los productos la población continúa comprando, en vez de preferir las verduras, frutas, ensaladas», dijo. También señaló que, como parte de las acciones preventivas, se realiza supervisión al interior de los colegios para verificar que en los quioscos no se expendan alimentos no saludables, de igual forma en los exteriores de los centros educativos. Anemia disminuye Respecto a los índices de anemia en la región, Paredes informó que actualmente el 25.6% de niños menores de 5 años padece de anemia, principalmente en las zonas rurales. «En los últimos años el porcentaje de anemia en la región se ha reducido, hace cuatro años se tenía 48%, hace diez años más del 70%, eso quiere decir que con el trabajo articulado podemos eliminar esta enfermedad. A nivel nacional somos la región en primer lugar en reducción de anemia», indicó. También indicó que en los establecimientos de salud se brinda suplementos ricos en calcio y hierro a gestantes y a infantes mayores de 4 meses de edad. «Se recomienda el consumo de carnes rojas, sangrecita y alimentos ricos en hierro», agregó. Desayunos saludables en colegios El jefe de la Unidad Territorial del Programa Qali Warma en Tacna, Enrique Ordoñez López anunció que el próximo año entre mayo y abril se reinicia la preparación de desayunos escolares en 493 instituciones educativas de nivel inicial y primario. Actualmente sólo se prepara desayunos en dos instituciones educativas ubicadas en los distritos La Yarada Los Palos y en Ilabaya, esto debido al estado de emergencia sanitaria por la Covid-19. «Este año se distribuyó los alimentos a los escolares, ya se hizo la cuarta entrega y finalizará con una quinta entrega a fines de noviembre. Estamos coordinando con los Comités de alimentación escolar y directores de planteles para el reinicio de desayunos escolares», manifestó finalmente. (FIN) YAC/LZD También en Andina: Más de 5 millones de personas vulnerables reciben alimentación oportuna del @MidisPeru . ?? https://t.co/qeZPPoVIWP pic.twitter.com/YTbTppWahL

