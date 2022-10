Senador Velásquez (FRVS) valoró dichos del subsecretario Ahumada sobre relaciones con Argentina y Bolivia para la industria del Litio

Entornointeligente.com /

El parlamentario regionalista planteó su apoyo a lo propuesto por la autoridad, pues «como venimos diciendo hace mucho tiempo, ya es hora de dejar de solo explotar nuestros recursos naturales, y comenzar a invertir en darles valor agregado» Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El senador por la Región de Antofagasta, Esteban Velasquez (FRVS), valoró lo planteado por el subsecretario de Relaciones Económicas (Subrei), José Miguel Ahumada, en cuanto a estar trabajando en una política industrial regional con Argentina y Bolivia para «escalar en la cadena de valor del litio».

En el marco de la discusión del TPP11, en entrevista con Radio Universidad de Chile , Ahumada defendió la política de negociación de las denominadas side letters , pero también adelantó algunos aspectos de la gestión de su subsecretaría para impulsar nuevas políticas industriales en el país.

«Hoy día se está preparando un proyecto súper interesante que es la Banca Nacional de Desarrollo, que lo está liderando Economía, y nosotros como subsecretaría estamos estableciendo el espacio, que esperamos anunciar pronto, de mesas de trabajo para política industrial regional con Argentina y también Bolivia. Queremos ser parte de esa discusión regional para que América Latina, el Cono Sur, pueda escalar en la cadena de valor del litio en base a una política regional», dijo el jefe de la Subrei.

También te puede interesar:

Chile y Argentina buscan acordar con Bolivia «estrategia común» para producir litio Subsecretario Ahumada apunta que TPP11 genera «beneficios comerciales mínimos» Al respecto, el parlamentario regionalista, quien es el autor del proyecto que busca establecer un royalty minero al cobre y al litio, señaló que «respecto a lo planteado por el subsecretario Ahumada, estoy muy de acuerdo con que se comience a escudriñar, a revisar, y por cierto a implementar políticas de todo orden con nuestros países vecinos, una cuestión muy lógica y natural que hace rato nos preguntamos por qué no, sobre todo aquellos que vivimos en regiones fronterizas y más aún si estamos hablando de una política industrial respecto al litio».

«Como lo venimos diciendo hace años, ya es tiempo de dejar de solo explotar nuestros recursos naturales e invertir y buscar alternativas para darle valor agregado. Pero no solo al litio, eso tiene que ver con todos nuestros recursos naturales de los cuales gozamos mucho, pero también algunos de nuestros vecinos y, sin duda, en conjunto podemos no solo industrializar, sino ser capaces de crecer y eso implica también profundizar confianzas económicas, políticas, sociales, diplomáticas. Me parece que bien llevadas este tipo de políticas de una sana convivencia en lo industrial, sin duda puede augurar proyecciones positivas muy interesantes», concluyó.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com