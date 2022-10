Restos de 60 beneméritos están en gangochos; piden sepultarlos

Entornointeligente.com /

Los restos de más de 60 beneméritos de la Guerra del Chaco están en gangochos (saquillos) al interior de siete nichos en el bloque antiguo del Cementerio General de Cochabamba. Los familiares piden que sean sepultados adecuadamente. La secretaria general de la Federación de Hijos de Excombatientes de la Guerra del Chaco, Susana Soliz, no descartó que haya más restos en otros nichos, incluso dijo que posiblemente haya otros en los depósitos del camposanto. Los cuerpos de los excombatientes se encuentran en los gangochos desde 2011. Soliz explicó que éstos fueron retirados del bloque antiguo para la edificación de la nueva infraestructura, por lo que hubo varios que no tenían edificación ni los familiares se aproximaron y procedieron a juntar a los «desconocidos» en los siete nichos, se cree que cada uno hay entre siete o más despojos. «Muchas personas probablemente reconozcan a sus familiares cuando se abran los nichos. Será un trabajo arduo porque parece que algunos tienen algún código u nombres, pero, si no se logra hallar alguna identificación, vamos a colocarlos como soldado desconocido. La administración tenía la obligación de trasladarlos a un buen espacio y no juntarlos», señaló. Soliz observó que los cuerpos de los verdaderos héroes se encuentren amontonados y otros, que jamás fueron a la guerra, gozan de privilegios en el bloque nuevo a consecuencia de ventas ilegales que realizaron presuntos funcionarios con complicidad de otros miembros de la Federación de Hijos de Excombatientes de la Guerra del Chaco. Pidió una sepultura adecuada para los cuerpos con los honores correspondientes. La Alcaldía asegura que la Federación es la que administra totalmente estos sectores. El director de Comunas, Freddy Gonzales, explicó que la entidad tiene a su cargo el tema de los mausoleos y también la responsabilidad de los espacios. Señaló que para abordar el tema del Cementerio General se instalaron tres comisiones: legal, patrimonial y administración. Se realizaron reuniones desde el miércoles hasta ayer para llegar a una solución. Una de las determinaciones fue que el jueves 20 de octubre se realizará una inspección con especialistas para realizar un primer relevamiento para conocer qué valores patrimoniales resguarda el camposanto. Posteriormente, se prevé realizar una reglamentación y reforzar los vacíos legales existentes.

Harán una nueva catalogación El secretario de Turismo y Cultura, Enrique Mendieta, señaló que este año se realizará una modificación presupuestaria para realizar un relevamiento, catalogación y categorización al conjunto patrimonial del cementerio para conocer su valor arquitectónico. Aseguró que por ahora se frena la demolición de más bloques en el camposanto.

La Federación de Hijos de Excombatientes recibe más de denuncias de estafa de venta de nichos y culpan complicidad con funcionarios municipales. El director de Comunas de la Alcaldía, Freddy Gonzales, aclaró que se trató de gestiones pasadas y pidió nombres para iniciar procesos.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com