Presidente Arce: Los que más promovemos la unidad somos nosotros del Gobierno

El presidente del Estado, Luis Arce, aseguró esta mañana que su gobierno es el que más promueve la unidad y pidió a las organizaciones sociales respaldar a su administración de las «aventuras golpistas». «Desde el gobierno nacional nosotros estamos mostrando claras señales de que los más interesados, de que los que más promovemos la unidad somos nosotros del gobierno nacional. Y estamos seguros que nuestro gobernador, nuestros alcaldes y nuestras organizaciones sociales así entienden el problema de la unidad. Hay que preservar la unidad. Unidos vamos a ganar, unidos no nos van a someter, unidos vamos a seguir ganando y derrotando a esas aventuras golpistas, hermanos y hermanos», sostuvo Arce este sábado. La primera autoridad participó esta mañana en la inauguración del ampliado de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro que se realiza en el Coliseo del Municipio Santiago de Huari. El jueves pasado, Arce se reunió con el expresidente y actual líder nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, en Cochabamba y sostuvieron un encuentro a puertas cerradas; no trascendió nada sobre los pedidos de renuncia de ministros. Morales cuestionó en los últimos meses a la administración de Arce por los presuntos hechos de corrupción que se revelaron al interior de algunos ministerios y por el supuesto plan de desprestigio que se orquesta desde el interior de la actual administración para anularlo políticamente. El ala dura del MAS y el exmandatario exigieron la destitución de varios ministros, principalmente de los ejecutivos en las carteras de Gobierno y Justicia. Estos pedidos fueron vistos desde la oposición como intentos de desestabilizar el gabinete y el gobierno del presidente Arce ante una visible fricción entre bloques al interior del partido azul. A lo largo de este año, la crisis interna del MAS provocó que en varias oportunidades se realicen reuniones y marchas para ratificar la unión entre el gobierno y el partido político. Sin embargo, parece que no fue suficiente porque el diputado oficialista Héctor Arce adelantó que la situación interna es compleja e insalvable.

