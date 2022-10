Gobierno de Uganda decreta confinamiento por brote de ébola

Entornointeligente.com /

El Gobierno de Uganda decretó este sábado un confinamiento de 21 días, así como otras limitaciones en los distritos de Mubende y Kasanda, con el fin de frenar el actual brote de ébola, que ya suma 58 casos positivos y 19 fallecimientos.

A través de una comparecencia televisada, el presidente ugandés Yoweri Museveni detalló que los desplazamientos serán limitados, por lo cual los transportes privados o públicos, así como los llamados mototaxis, no podrán salir de esas áreas ubicadas en el centro de esa nación africana, que impondrán un toque de queda desde las 19H00 hasta las 06H00 (hora local).

«Las personas que viajen a través de Mubende y Kasanda pueden hacerlo tras obtener un permiso de la Policía pero no tienen permitido detenerse o recoger a alguien», precisó el mandatario, y explicó además que los transportistas deberán dejar sus mercancías antes de las 17H00 (hora local).

Highlights from the President’s National Address #M7Address pic.twitter.com/b2bYr7nQbL

— Government of Uganda (@GovUganda) October 15, 2022 Museveni también indicó el cierre de los locales destinados al ocio, el esparcimiento y el culto religioso. Aunque las escuelas no cerrarán por el momento, operarán bajo estrictos protocolos de seguridad.

«Si algún niño falta a la escuela, el director debe informar a los funcionarios de Salud. Todos los maestros y el personal en contacto con un niño o una persona con signos y síntomas de ébola debería quedarse en casa», subrayó el dignatario del país africano.

Asimismo, precisó que los enterramientos de fallecidos como consecuencia o no del ébola serán realizados por trabajadores sanitarios.

En septiembre pasado, el distrito de Mubende reportó seis fallecidos por sospecha de ébola, y tras confirmar la primera muerte por la enfermedad, el Gobierno declaró el brote el día 20 de ese mes.

BREAKING: The president of Uganda just announced a lockdown on two districts due to the Ebola outbreak.

Ebola under control? ��

— The Ebola Outbreak (Monkeypoxtally) (@Monkeypoxtally) October 15, 2022 Las investigaciones preliminares, apoyadas por la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), arrojaron que en la zona está circulando la cepa de Sudán, caracterizada por menor transmisibilidad y mortalidad.

En aquel momento, las autoridades gubernamentales descartaron la urgencia de aplicar medidas de confinamiento, afirmando que sería fácil contener la propagación virus y que se combatiría la enfermedad de forma diferente.

Ante el actual brote en Uganda, países como República Democrática del Congo, Kenia, Tanzania, Ruanda y Somalia están en estado de alerta para evitar que sus poblaciones se contagien con un virus que produce una enfermedad grave, y cuya vía de transmisión es el contacto directo con fluidos corporales y sangre de personas o animales afectados.

Entre 2014 y 2016, el virus del ébola se esparció por varias naciones del occidente africano, donde se registraron más de 28.500 casos, de los que murieron 11.300.

