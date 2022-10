FC Porto não vai a Anadia «passear e descomprimir»

Entornointeligente.com /

O duelo é, em teoria, frente ao rival mais acessível que o FC Porto teve até ao momento esta época, mas o alerta de Sérgio Conceição antes de os «dragões» se estrearem na Taça de Portugal é claro: «Temos que estar atentos e fazer uma análise ao adversário como se fosse de Liga dos Campeões.» O início da defesa do título para os portistas acontecerá esta noite (20h45, RTP1) em Anadia, num encontro da 3.ª eliminatória da competição que Rui Borges, técnico da equipa da Liga 3, qualifica como a «realização de um sonho».

O favoritismo recai por inteiro para o lado do FC Porto, mas Sérgio Conceição apontou para si quando advertiu sobre a postura que os portistas vão ter que assumir quando entrarem no Estádio Municipal Eng.º Sílvio Henriques Cerveira: «A humildade começa na equipa técnica.»

Considerando que contra o Anadia FC, 7.º classificado na Serie A da Liga 3, o clube portuense vai «encontrar dificuldades diferentes das que» encontrou «em Portimão e em Leverkusen», Conceição exigiu que a sua equipa mantenha a sua identidade, quase contrário «pode acontecer Taça», porque este jogo «não é para passear e descomprimir».

Embora admita «uma ou outra mudança», o treinador do FC Porto garantiu que colocará em campo os jogadores que derem «mais garantias de iniciar bem o jogo», sem dar «minutos a ninguém». «Não tem que ver com a utilização. São eles que vão buscar os minutos, não sou eu que os dou. Têm de trabalhar para isso. Pelo que fazem e por mérito deles.»

Após vencer na eliminatória anterior em Fafe, por 2-1, do lado do Anadia FC há consciência que acontecer uma surpresa «é muito difícil», mas Rui Borges, treinador do clube do distrito de Aveiro pediu aos seus atletas que deixem «tudo em cada lance» do «primeiro ao último minuto». Isto, numa partida «diferente» onde «foi muito fácil» motivar os seus jogadores.

«A expectativa é realizarmos um bom jogo, Quanto mais competitivos estivermos, mais próximos estamos de fazer história ou de realizar uma surpresa», concluiu Rui Borges.

