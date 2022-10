FAO en Venezuela invita a la Feria de Alimentación Saludable y Sostenible

Entornointeligente.com /

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ( FAO ) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) en Venezuela invitan a conmemorar el Día Mundial de la Alimentación (DMA) 2022. La fecha, en agenda para este domingo 16 de octubre, es una oportunidad para la reflexión y la acción colectiva de organizaciones y personas en más de 150 países del mundo.

Con el lema «No dejar a nadie atrás: mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor para todos», las actividades previstas por las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela buscan promover el consumo responsable de alimentos, y el rol de las dietas saludables como oportunidades de desarrollo para poblaciones especialmente vulnerables.

El representante de FAO en Venezuela, Alexis Bonte, indicó que esta fecha hay que celebrar pensando en los que no pueden celebrar. «Por eso hablamos de no dejar nadie atrás. No hay que olvidar que hay quienes viven en zonas aisladas o de extrema pobreza», dijo.

Agregó que la transformación de los sistemas agroalimentarios es indispensable para que las dietas saludables sean menos caras, y llegue al mayor número de personas: «Nuestro rol, con los socios y actores, es ofrecer opciones para justamente no dejar a nadie atrás. Brindamos apoyo para impulsar la producción agroalimentaria, ya que Venezuela tiene todo el potencial para alimentar a su población».

Por su parte, Laura Melo, representante de WFP en Venezuela, resaltó que esta fecha es propicia para reconocer especialmente el trabajo que se hace con poblaciones remotas y en condición de alta vulnerabilidad. «La alimentación es oportunidad, sobre todo en niñas y niños pequeños y en edad escolar. Cuando hay alimentos suficientes, disponibles y de calidad en los hogares, hay niños y niñas con mejor aprendizaje, mejores oportunidades de desarrollar su potencial, y personas y familias en capacidad de construir ellas mismas su futuro. Nos satisface mucho escuchar eso cuando conversamos con madres, padres, representantes y personal escolar en los estados donde tenemos nuestro programa de comidas escolares aquí en Venezuela», afirmó.

Día Mundial de la Alimentación La actividad central en Caracas para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación es la Feria de Alimentación Saludable y Sostenible, que tendrá lugar en el Parque del Este el sábado 15 de octubre desde las 10:00 am. El espacio servirá para que las familias interactúen también con otras aristas de la alimentación, desde una perspectiva lúdica y de aprendizaje dinámico.

La agenda por el Día Mundial de la Alimentación también incluye otras actividades como webinars , y un concierto de la Orquesta Juvenil de Chacao que realizará en el Centro de Acción Social por la Música, los días 18 y 20 de octubre, respectivamente.

Otras agencias del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela tendrán participación en esta conmemoración anual con actividades de carácter cultural, especialmente dedicadas a niñas y niños.

Esta agenda sirve como preámbulo al Día de las Naciones Unidas, fecha de gran relevancia para todo el Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, y que se celebrará el próximo 23 de octubre.

