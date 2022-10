El valle alto radicalizará bloqueo contra botadero en Sacabamba

Entornointeligente.com /

El Comité de Emergencia del Valle Alto, en coordinación con los municipios de Cliza, Tolata, Punata y Toco, decidió radicalizar el bloqueo del camino a Sacabamba a partir de esta semana en rechazo al emplazamiento de un complejo de residuos sólidos y por el incumplimiento de un convenio del gobernador Humberto Sánchez. «Debido a la ausencia total de la respuesta al pliego petitorio, el incumplimiento al cuarto intermedio por la empresa Colina y al rechazo total del traslado del botadero a Sacabamba, se determina el bloqueo», indica el comunicado. Los dirigentes señalan que el valle alto no será el botadero de la ciudad y cerrarán las vías a la altura del Cruce Tarata, Cruce Santiváñez y otros. La medida de presión se suma al bloqueo que ya lleva tres días en la ruta a Anzaldo, Toro Toro y Sacabamba en rechazo al plan de Colina, que administra el botadero de K’ara K’ara y que prevé abrir un complejo. Desde el jueves, decenas de camiones están varadas en el lugar sin llegar a su destino. Damián Pérez, uno de los bloqueadores, señaló que no se moverán del lugar hasta que el proyecto se revierta. Los sectores sociales realizaron un cabildo el 20 de julio en Sacabamaba y desde entonces su posición se mantuvo pese a las reuniones que se desarrollaron en los últimos meses con autoridades de la Gobernación. Los Tiempos intentó contactarse con el secretario general de la Alcaldía de Sacabamba, Plino Flores, para conocer su versión, pero no contestó llamadas. Sin embargo, a principios de este mes, señaló que los pobladores están comprometidos con el desarrollo y que apoyaban el proyecto porque generará trabajo. Dijo que los opositores confunden a los ciudadanos con la terminología «botadero» cuando se trata de una planta de residuos sólidos.

