El Rojo niega que el club esté por perder puntos

El director jurídico del club Wilstermann, Víctor Hugo Pérez, aseguró ayer que la institución aviadora se defiende aprovechando los vacíos legales en la normativa nacional para que no exista quita de puntos.

Para el abogado, el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no puede conminar un pago, porque se le puede hacer un proceso «por incumplimiento de deberes, no son tontos. Que en los vacíos de la norma el club Wilstermann ejerza defensa no es un delito. A la gente del Wilster les digo que no nos van a quitar puntos, eso está más verde que un plátano verde», dijo Pérez, sobre los casos de Gilbert Álvarez, Damián Lizio, Cristhian Coimbra, Mauricio Soria y Rodrigo Banegas.

Pérez volvió a señalar que el Comité Ejecutivo no tiene competencia para conminar al club el pago de las deudas, porque es una entidad administrativa.

«Se cita el artículo 92 del Código Disciplinario, pero es el que está en relación al código de Carlos Chávez, no al código de César Salinas, que es otro, en el que ya se establece el Tribunal Superior de Apelaciones, no el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva», dijo Pérez.

Pero el abogado reconoce que si bien el Reglamento de Transferencia de Jugadores «dice que el Comité Ejecutivo hace cumplir las resoluciones, eso es cuando ya el proceso está terminado y el club Wilstermann está conminado y se le da cinco días para que pague y ahí se hace la quita de puntos».

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

