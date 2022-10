Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Tricampeão de jiu-jitsu morto Invasão da Ucrânia Mundial de vôlei Caso Briner Bitencourt Datafolha: 27% dos entrevistados recebem ou vivem com alguém que recebe o Auxílio Brasil Valor mínimo de R$ 600 vai até dezembro e, depois, será de R$ 400. Vale-gás é recebido por 9% dos entrevistados (ou por alguém da casa dele) – valor hoje é de R$ 112, equivalente a 100% da média nacional do botijão, mas cairá para 50% em janeiro. Por g1

15/10/2022 18h00 Atualizado 15/10/2022

1 de 1 Pagamentos da parcela de outubro do Auxílio Brasil foram antecipados — Foto: Júlio Dutra/Ministério da Cidadania Pagamentos da parcela de outubro do Auxílio Brasil foram antecipados — Foto: Júlio Dutra/Ministério da Cidadania

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (15), contratada pela TV Globo e pelo jornal «Folha de S.Paulo», mostra que 27% dos eleitores entrevistados recebem ou vivem com alguém que recebe o Auxílio Brasil , benefício pago pelo governo federal a famílias em situação de vulnerabilidade. No caso do vale-gás, são 9%.

O pagamento da parcela de outubro do Auxílio Brasil, com valor mínimo de R$ 600, foi antecipado pelo governo e terminará de ser feito dias antes do segundo turno , marcado para o dia 30 de outubro.

O anúncio da antecipação aconteceu no dia seguinte ao primeiro turno , em que ficou definido que haverá uma segunda etapa da disputa entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Os R$ 600 serão pagos só até dezembro. Depois disso, a previsão é que não haja mais o adicional de R$ 200, voltando para o mínimo de R$ 400.

Já o benefício para a compra de gás, que é bimestral, está, atualmente, em R$ 112, o que equivale a 100% do valor da média nacional do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP). Esse montante integral, no entanto, também será pago somente até dezembro. Em janeiro de 2023, as famílias voltarão a receber o valor médio de 50% do botijão de gás de 13 kg.

O levantamento do Datafolha foi feito nos dias 13 e 14 de outubro. Foram realizadas 2.898 entrevistas em todo o Brasil, distribuídas em 180 municípios. A margem de erro máximo para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com