Comisión cita a Trump para que declare por disturbios en el Capitolio

Imagen del 28 de junio de 2022 de una audiencia pública llevada a cabo por el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 para proveer testimonio, en Washington, D.C., Estados Unidos.

La comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios del año pasado en el Capitolio votó hoy jueves a favor de citar al expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

«Él debe responder por sus acciones», dijo el congresista demócrata Bennie Thompson, presidente de la comisión de nueve miembros, durante la décima audiencia pública celebrada este jueves por la tarde.

La comisión argumentó que el republicano estuvo directamente involucrado en los esfuerzos para anular los resultados de la elección presidencial de 2020, en la que perdió ante el demócrata Joe Biden.

Trump criticó el voto unánime de la comisión para citarlo, que además le solicitó documentos y una declaración.

«¿Por qué la comisión no seleccionada no me pidió que testificara hace meses?» escribió Trump en la red social Truth Social, calificando al grupo parlamentario como «un fracaso total».

El 6 de enero de 2021, miles de personas, en su mayoría partidarios de Trump, irrumpieron en el Capitolio en Washington, D.C. e interrumpieron una sesión conjunta del Congreso que buscaba ratificar los resultados de las elección presidencial de 2020.

Aproximadamente 140 policías fueron agredidos. Las autoridades han relacionado al menos cinco muertes con el caos.

Fue el peor ataque contra el Congreso de Estados Unidos en más de 200 años y condujo al segundo proceso de destitución contra Trump por parte de la Cámara de Representantes, poco antes de que terminara oficialmente su mandato. Fin

