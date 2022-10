Centenas manifestam-se contra custo de vida e por aumentos dos salários e pensões

Entornointeligente.com /

Algumas centenas de pessoas participam hoje à tarde numa manifestação em Lisboa, convocada pela CGTP, contra o aumento do custo de vida e para exigir aumentos dos salários e das pensões.

Promovida pela central sindical CGTP-IN e com o lema «Aumentos dos salários e pensões emergência nacional! Contra o aumento do custo de vida e o ataque aos direitos», a manifestação vai percorrer as ruas de Lisboa entre o Cais do Sodré e o Rossio.

O protesto conta com vários sindicatos, desde educação, comércio, serviços, autarquias, polícias, saúde e educação.

Subscrever Empunhando várias bandeiras dos sindicatos e com cartazes a exigir «mais salários e mais pensões «, os manifestantes entoavam as tradicionais palavras de ordem como » CGTP, unidade sindical», «esta legislação laboral só interessa ao capital», «a luta continua nas empresas e na rua» e «o custo de vida aumenta e o povo não aguenta».

A manifestação saiu por volta das 15:30 do Cais do Sodré e a abrir o protesto estava um grupo de bombos e uma faixa com o lema da iniciativa que é segurada pela líder da CGTP-IN, Isabel Camarinha, e outros sindicalistas.

Para o Bloco de Esquerda, manifestações como esta são forma de dizer ao PS que só melhores salários vencem a crise.

«Espero que mobilizações como esta se multipliquem», sustentou a deputada bloquista Mariana Mortágua aos jornalistas, minutos antes do arranque da manifestação.

Mariana Mortágua criticou a ideia propagada pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, de que as pessoas «têm de empobrecer» e que «isso é uma inevitabilidade» para superar a crise socioeconómica decorrente do aumento da inflação.

E fez um paralelismo com o Governo do social-democrata Pedro Passos Coelho: «Era uma mentira na altura da troika e continua a sê-lo hoje.»

A dirigente do BE acrescentou que as «pessoas têm direito a um salário digno», sem perderem «poder de compra a cada dia que passa».

Em contexto de maioria absoluta do PS, que acabou por coartar a ação da oposição no parlamento, as manifestações são uma maneira de dizer ao executivo de António Costa que a alternativa ao empobrecimento «é atualizar salários e pensões à inflação e respeitar a lei das pensões».

Jerónimo de Sousa substituído à última hora Para o PCP, esta manifestação, que considerou a «maior mobilização dos últimos dois anos», demonstra que os portugueses estão contra o Orçamento do Estado e o alinhamento do Governo com os grupos económicos.

«Esta manifestação, aqui em Lisboa e no Porto, corresponde já à maior mobilização dos últimos dois anos e demonstra que os trabalhadores não aceitam a degradação dos salários, das pensões, o ataque aos serviços públicos, ao mesmo tempo que se verifica uma acumulação de milhares de milhões de euros em lucros dos grandes grupos económicos», sustentou aos jornalistas o dirigente comunista Francisco Lopes, junto ao Terreiro do Paço, por onde passou o protesto da CGTP-IN.

Estava prevista a presença na manifestação do secretário-geral do PCP, mas Jerónimo de Sousa foi substituído à última hora devido a um «problema de saúde pontual».

Francisco Lopes acrescentou que numa altura em que a situação socioeconómica do país se está a degradar, o que se impunha era o «aumento geral dos salários e das pensões» para contrariar os efeitos da inflação nos bolsos dos portugueses.

Contudo, o que «está aí colocado com o grande capital, com o Governo, com o Orçamento do Estado e com o acordo da concertação social é exatamente o mesmo: mais agravamento das condições de vida, cortes nos salários, perda de poder de compra».

«A inflação prejudica os trabalhadores e a população, mas o aumento dos preços não se esfuma, esse dinheiro vai exatamente para os grandes grupos económicos e as multinacionais da alimentação, da energia», completou o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.

A manifestação nas ruas de Lisboa e do Porto, continuou Francisco Lopes, «é um sinal de força e de esperança neste tempo tão turbulento e de tantas dificuldades».

Na ótica do PCP o que se pede à maioria absoluta do PS é que cumpra o que está inscrito na Constituição: «Não é apenas para estar escrita, existe para ser cumprida.»

