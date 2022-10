Bill Gates: Nunca resolverás el cambio climático pidiéndole a la gente que consuma menos

Entornointeligente.com /

Por Catherine Clifford en CNBC | Traducción libre del inglés por lapatilla.com

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El cambio climático está siendo alimentado por la liberación de emisiones de gases de efecto invernadero y esas emisiones provienen de todos los sectores de la economía global: electricidad, fabricación, transporte, agricultura, procesos industriales. Colectivamente, las emisiones de gases de efecto invernadero generalmente han estado aumentando durante décadas . Los activistas a menudo abogan por usar menos y consumir menos como una posible solución al cambio climático: el decrecimiento, a menudo se le llama.

Esta idea es quijotesca, según Bill Gates , quien fundó Breakthrough Energy , un fondo de inversión para tecnología climática e innovación, en 2015 y publicó «Cómo evitar un desastre climático» en 2021.

«No creo que sea realista decir que la gente va a cambiar por completo su estilo de vida debido a las preocupaciones sobre el clima», dijo Gates a Akshat Rathi en un episodio del podcast de Bloomberg, «Zero», que se publicó el jueves. La entrevista fue grabada en agosto antes de que se aprobara la Ley de Reducción de la Inflación.

«Puedes tener una revolución cultural en la que intentas tirar todo por la borda, puedes crear una situación similar a la de Corea del Norte en la que el estado tiene el control. Aparte de la inmensa autoridad central para que la gente simplemente obedezca, creo que el problema de la acción colectiva simplemente no tiene solución», dijo Gates.

La mayoría de las personas no van a cambiar su comportamiento individual de manera que se sientan menos cómodos en beneficio de un problema global, dijo el tecnólogo multimillonario.

«Cualquiera que diga que le diremos a la gente que deje de comer carne, o que deje de querer tener una casa bonita, y básicamente cambiaremos los deseos humanos, creo que eso es demasiado difícil», dijo Gates. «Puedes presentar un caso para ello. Pero no creo que sea realista que eso desempeñe un papel absolutamente central».

Incluso si aquellos países e individuos que tienen suficiente abundancia en su vida y pueden reducir, eso no será suficiente reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para controlar suficientemente el cambio climático, dijo Gates. El propio Gates paga 9 millones de dólares al año para compensar sus propias emisiones de gases de efecto invernadero, dijo.

«Pero el hecho de que unos pocos países ricos, unas pocas empresas ricas y unos pocos individuos ricos compren su salida para poder decir que no son parte del problema, eso no tiene nada que ver con la solución del problema», dijo Gates.

Además, hay una gran cantidad de otros problemas que compiten por la atención y los dólares, incluida la pandemia mundial, el aumento de los costos de atención médica, la ayuda a los países pobres para otros problemas además del cambio climático y la guerra en Ucrania también.

«Es posible que las personas que están en el espacio climático no se den cuenta de cuántas cosas compiten por la modesta cantidad de mayores recursos que tiene la sociedad», dijo Gates. «Y no es que muchas personas estén preparadas para estar peor debido a los requisitos climáticos».

La solución, según Gates, es crear mejores alternativas tecnológicas donde sea el mismo precio o más barato para lograr el mismo objetivo de una manera consciente del clima. Gates ha hablado durante mucho tiempo sobre el espacio entre el costo de cómo se hace algo convencionalmente y la forma en que debería hacerse de manera descarbonizada, la «prima verde». Para hacer un cambio significativo en el cambio climático, esa prima verde tiene que reducirse lentamente y luego eliminarse en todos los sectores de la economía, según Gates.

En un esfuerzo por cerrar esa prima verde, el fondo de inversión de Gates, Breakthrough Energy Ventures, invierte dinero en nuevas empresas en etapa inicial que están trabajando para crear nuevos caminos para producir cosas o nuevas formas de hacer las cosas.

En el transcurso de la entrevista, Gates insinuó que Breakthrough Energy Ventures recaudaría un tercer fondo el próximo año para continuar invirtiendo y acelerando el desarrollo de estas nuevas empresas climáticas. También indicó que Breakthrough Energy probablemente también recaudará dinero para invertir en empresas en etapas posteriores. «Aunque el entusiasmo por invertir en empresas de tecnología y clima ha disminuido un poco, sigo pensando que podremos recaudar el dinero», dijo a Rathi.

También es importante que el camino hacia la descarbonización no siempre sea un camino directo de progreso que se aleje de los combustibles fósiles. La guerra en Ucrania y los esfuerzos de Europa para reducir su dependencia de la energía de Rusia han demostrado que podría haber retrocesos temporales en los objetivos de descarbonización más grandes en aras de cuidar a las personas.

«Cuando la gente me dice: ‘Oye, nos encantan tus cosas sobre el clima, porque podemos decirle a Putin que no lo necesitamos’. Digo, ’Sí, dentro de 10 años. Llámalo y dile que no lo necesitas’», dijo Gates.

De vez en cuando, es posible que la Unión Europea tenga que recurrir a los combustibles fósiles. «¿Debería reabrir las plantas de carbón? Probablemente. Esta pragmática es bastante importante. ¿Debería reabrirse ese yacimiento de gas de los Países Bajos? Tal vez sea así. Es un conjunto muy difícil de compensaciones. Muy inesperado», dijo Gates. «En el corto plazo, solo hay que encontrar cualquier solución, incluso si eso significa que las emisiones aumentarán. Cuanto antes termine esa guerra, mejor. Pero hay muchas consideraciones que intervienen en cómo ponerle fin».

Sin embargo, a largo plazo, encontrar nuevas formas de apoyar a las personas es la única solución factible, según Gates. «Estoy viendo lo que el mundo tiene que hacer para llegar a cero, no usar el clima como una cruzada moral», dijo.

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com