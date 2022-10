Visitantes fem: conversatorios sobre música, disidencias, salud sexual y más

Entornointeligente.com /

El programa tiene como entrevistadas exclusivamente a mujeres, provenientes de distintos territorios del país, además de algunas invitadas iberoamericanas y se realiza todos los martes y jueves a las 21:00 por Instagram Live @radiolacentral Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Dos nuevos episodios del programa de Radio La Central, «Visitantes Fem», fueron lanzados durante esta semana. El programa consiste en una serie de entrevistas en vivo con enfoque feminista. La tercera temporada de este espacio, del cual es Mostrador Braga se hace parte como Media Partner, se compone de un bloque Cultural y otro sobre Sexualidad Femenina.

El programa tiene como entrevistadas exclusivamente a mujeres, provenientes de distintos territorios del país, además de algunas invitadas iberoamericanas y se realiza todos los martes y jueves a las 21:00 por Instagram Live @radiolacentral.

Durante esta edición las invitadas fueron Luta Cruz y Una Típica Francisca, músicas y lesbianas visibles en el ambiente de la cultura. Mientras que para conversar sobre sexualidad, estuvo presente Pabla San Martín, autora del libro «Manual Introductorio a la Ginecología Natural» e integrante de Ginecosofía.

Música y disidencias Conversamos con Luta Cruz y Una Típica Francisca sobre sus experiencias como músicas y lesbianas visibles en el ambiente de la cultura. Además del activismo y creación para promover espacios antiracistas y protegidos de prácticas discriminatorias hacia la comunidad LGBTIQ+.

Ambas artistas – muy recomendadas para bailar y escuchar – también han trabajado con el sello y el estudio de grabación La Peluquería Records, que abre una interesante curatoría para mujeres, disidencias y personas sordas.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por LaCENTRAL (@radiolacentral)

Ginecosofía y salud sexual El capítulo N.11 de Visitantes FEM trató sobre Ginecosofía y salud sexual no violenta con Pabla San Martín, autora del libro «Manual Introductorio a la Ginecología Natural», e integrante de Ginecosofía, proyecto autogestionado de investigación, difusión y creación de contenido literario/gráfico con enfoque feminista, que se ocupa de temáticas relativas a la salud, el autoconocimiento, la sexualidad, la ecología y la poesía.

La periodista María José Martínez-Conde F. @josefinator80 estuvo conversando con Pabla San Martín integrante del proyecto Ginecosofía y autora del libro «Manual introductorio a la ginecología natural», sobre la medicina hegemónica y cómo funciona abusivamente sobre nuestras cuerpas feminizadas.

Hablaron sobre las dificultades para convertir la salud a una no violenta, ya que se trata de hacer un cambio enormes a creencias muy arraigadas en nuestra cultura y sociedad, al respecto Pabla dijo «el marco donde se sostiene el paradigma de la salud en un mundo muy patriarcal, basado en la experimentación de los cuerpos de una manera muy cruel… y ha faltado una visión crítica, una visión de género, han faltado mujeres y disidencias pensando y repensando la salud; eso está sucediendo actualmente, pero los resultados no están disponibles, o sea, hay mucho en teoría, pero poco en la práctica.» , y agregó que «mientras la medicina tenga esta visión tan colonialista, horrorosa, de la manipulación, de la experimentación, de la mano de las farmacéuticas ¡por supuesto! Y ahí no hay mucho criterio, porque siempre se experimenta con el «tercer mundo», y todos estos grandes monopolios están unidos, entonces los cambios desde la ciencia y la medicina no los vamos a ver todavía, falta mucho» .

Durante la entrevista tocaron el tema de los anticonceptivos , los que si bien significaron un triunfo para las mujeres cuando el único destino era la maternidad, hoy cuando han pasado 70 años y ya se ha inventado todo, se hace difícil entender porqué aún no existen los anticonceptivos masculinos, quienes son fértiles 365 días al año . Pero más que hablar de los peligros de los anticonceptivos y las hormonas extras en la salud de las mujeres, Pabla comentó acerca del beneficio de poder ovular mensualmente.

Pabla contó además sobre el proceso creativo de su libro «Manual introductorio a la Ginecología Natural». El libro rescata conocimientos ancestrales de mujeres campesinas, populares y de pueblos originarios , sobre el cuidado de la salud sexual de las mujeres y el uso de hierbas medicinales. Asimismo, Pabla contó sobre los nuevos lanzamientos de libros en Ginecosofía, que incluirán además géneros como la poesía y la narrativa.

También hablaron de la importancia de que las mujeres se informen y se empodedren en temas de salud, «el punto no viene desde cambiar la visión de la medicina, sino que desde nosotras, de hacernos cargo y hacernos conscientes… parte por nosotras identificar qué actitudes son abusivas, violentas, porque incluso la no información también es una violencia. Lo más real y cercano es que el cambio parta por acá, nos criamos en la infancia escuchando historias de mujeres a nuestro alrededor que contaban su primera vez al ginecólogo o sus partos, y muchas eran historias horrorosas, y nosotras lo naturalizamos… hay que informarse y generar cambio desde el colectivo, muchas veces los cambios de estas estructuras más grandes parten porque las comunidades lo exigen. Necesitamos un cambio de consciencia.» , concluyó Pabla.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por LaCENTRAL (@radiolacentral)

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com