Un documental muestra el legado de Roberto Valcárcel

Entornointeligente.com /

Un audiovisual de 62 minutos relata la vida y obra de uno de los artistas más contemporáneos de Bolivia: Roberto Valcárcel. El documental es obra del periodista Roberto Dotti, quien define al extinto artista como un personaje que abrió caminos, que descubrió nuevos lenguajes, no solo desde el contenido, sino en las formas y los elementos que conformaron su producción artística.

Hoy (19:00) la Biblioteca de la Fundación Simón I. Patiño será escenario del estreno de la producción audiovisual en Cochabamba, en donde la curadora Cecilia Bayá rendirá homenaje a Valcárcel.

¿Roberto cómo nace la iniciativa para realizar el documental?

A partir del deceso por complicaciones de Covid-19 del artista y su largo padecimiento por la enfermedad, la Sociedad Artística Boliviana se vio conmocionada por el hecho. Un hombre que aportó tanto a la cultura y la educación boliviana no merecía deambular de un hospital a otro por falta de espacio y de recursos. Además, un creativo de tal magnitud que ha generado tanto para el arte y la sociedad académica, merece un homenaje al menos digno y respetuoso para que los presentes y las nuevas generaciones conozcan el valor de un artista que ha marcado la historia del arte contemporáneo en Bolivia.

¿Fue un trabajo laborioso la recopilación de datos?

Coincidimos por designio o vaya a saber por qué en una entrevista en su casa-taller antes de la pandemia y generosamente nos brindó datos de su vida que encajaron perfectamente para reconstruir un perfil no conocido de Roberto. A partir de allí y obviamente del fallecimiento en julio del año pasado, elaboramos una ruta de investigación que recorrió archivos, artículos de prensa, conversatorios, seminarios, galerías de arte, repositorios, colecciones privadas y por supuesto, testimonios valiosos de su entorno y su círculo más íntimo. Con ese material que crecía día a día, mes a mes, fuimos reconfigurando un guion para luego comenzar a editar y continuar con los siguientes procesos. La responsabilidad de hacer un trabajo de rigor nos exigió contemplar todos los aspectos posibles sin descuidar su humanidad, su trabajo diario, los detalles de la creación artística y la docencia, fundamentalmente. Conformamos un equipo muy creativo y comprometido con los distintos procesos, que supo entender y captar la esencia del mundo Valcárcel y eso se nota en el producto final.

¿Cuánto tiempo le llevó plasmar el documental?

Un poco más de un año. Fue una labor compleja como todo documental, donde uno investiga y descubre nuevos caminos. Eso hace que el proceso sea interesante. Uno debe saber sortear momentos de incertidumbre, de desazón e incluso de incertidumbre. El trabajo demandó ser exigentes y elevar la vara por el personaje que teníamos enfrente. No era fácil estar a su altura. El arte de Valcárcel es complejo, ecléctico y muy cambiante, debíamos descubrir por qué.

¿Cómo define a Roberto Valcárcel en el campo artístico?

Un artista que abrió caminos, que descubrió nuevos lenguajes, no solo desde el contenido, sino en las formas y los elementos que conformaron su producción artística. La utilización de los materiales y el concepto estético es superlativa. La producción intelectual de Roberto tiene un respaldo académico, literario, enciclopédico y experimental, es decir se sostiene en una arquitectura tan diversa y vasta que aún hay cosas por descubrir. Las lecturas de su arte son múltiples, la riqueza que aportó en sus obras se puede leer y disfrutar de acuerdo a la mirada, la percepción y la sensibilidad de quien está al frente de la misma. Supo leer su época y más allá. Para definirlo es mejor ver el documental y que al salir puedan sacar sus propias conclusiones.

¿Qué legado deja Roberto Valcárcel?

Deja un legado muy importante, no solo con su obra, que es indiscutible y diversa, sino con lo registrado en sus publicaciones y lo expuesto en sus seminarios, sus talleres y sus cátedras universitarias, que no eran pocas. Pero dejó alas a quienes siguieron o escucharon o vieron su trabajo. Fue un disparador desde la plástica, la filosofía, el pensamiento en general sobre la fotografía, el diseño, las artes plásticas, las acciones callejeras, etc.

Por otra parte, sería oportuno mencionar la publicación que se presentará y se entregará a los presentes sobre las muestras póstumas de Roberto Valcárcel. Un compilado nutrido de artículos de especialistas en la obra de Valcárcel con fotos, diseños, frases y otras piezas interesantes de la obra. Este trabajo, este documento está a cargo de la curadora de arte Cecilia Bayá.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com