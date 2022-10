¡TODO PUEDE PASAR! La UE pide prepararse para «diferentes escenarios en Ucrania»

Entornointeligente.com /

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, instó este viernes a estar «preparados para diferentes escenarios» en lo referente a Ucrania y agregó que por el momento el número de ciudadanos rusos que solicitan asilo en la Unión Europea (UE) es muy bajo.

«Tenemos que estar preparados para diferentes escenarios cuando se trata de Ucrania porque las cosas están cambiando más o menos mientras hablamos», declaró la política sueca a su llegada a la reunión de ministros de Interior de los Veintisiete que se celebra hoy en Luxemburgo, en la que se tratará la situación de los refugiados ucranianos.

Esta semana, la Comisión Europea ya propuso prolongar hasta marzo de 2024 la directiva que otorga protección temporal en la UE a los ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra. Facilita a las personas que hayan huido de Ucrania, sea cual sea el Estado miembro donde se encuentren, un permiso de residencia, acceso al mercado laboral y a la vivienda y asistencia médica y social.

Preguntada por la forma en la que el club comunitario podría gestionar las solicitudes de asilo de los ciudadanos rusos que abandonan su país, en particular, de quienes buscan evitar la movilización militar parcial, Johansson respondió que no habrá «un tratamiento especial de los rusos».

«Toda la gente tiene derecho a solicitar el asilo. Tenemos estándares comunes para tratar las solicitudes de asilo y eso no se cambiará solo porque pueda haber rusos que vengan a solicitar asilo. No hemos visto eso, debo decir. Hemos visto muy muy pocos rusos que vengan a pedir asilo. Es realmente un número muy muy bajo, pero no vamos a cambiar la legislación solo por los rusos», comentó.

Recalcó que para pedir asilo los rusos tienen que estar en territorio comunitario y subrayó que se está tratando a los nacionales de Rusia «exactamente igual que a todos los demás nacionales de países terceros».

«Eso es exactamente lo que creo que deberíamos hacer», aseveró.

Interrogada por cómo evitar que se trate de manera diferente a los refugiados ucranianos y de otros países, admitió que hay «algunas diferencias y debería ser así porque son diferentes legislaciones».

«La directiva de protección temporal está ahí para proteger los procedimientos de asilo, de forma que los procedimientos de asilo no se sobrecarguen con todos los ucranianos», dijo, y señaló que gracias a esa norma se han evitado «muchas filas en el proceso de asilo» de los ucranianos.

Los ministros también debaten hoy el aumento de los cruces fronterizos en la ruta migratoria de los Balcanes Occidentales, con el foco puesto sobre Serbia, que no exige visados para quienes viajan desde India, Burundi o Túnez. A su vez, no hacen falta visados para viajar del país balcánico al territorio comunitario.

Johansson instó a afrontar la situación «juntos, fortaleciendo las fronteras exteriores, desplegando más gente de Frontex, trabajando juntos con los socios de los Balcanes Occidentales contra el contrabando e intensificando los retornos».

Agregó que Bruselas hablará con los países balcánicos para asegurar que alinean su política de visados con la de la UE.

Dijo esperar que Belgrado y otros países de los Balcanes cooperen con Bruselas y alineen sus políticas sobre visados, pero no excluyó la posibilidad de suspender temporalmente los viajes libres de visados desde Serbia.

El ministro checo del Interior, Vit Rakusan, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria de la UE, declaró que se tiene que ver que los países «estén preparados para el próximo invierno, porque también tenemos que enfrentarnos a la situación de que tendremos nuevos inmigrantes provenientes de Ucrania en la UE».

EFE

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com