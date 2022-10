Entornointeligente.com /

Thiago Brennand: herdeiro acusado de agredir modelo é preso pela Interpol nos Emirados Árabes Empresário viajou para Dubai em setembro, após vídeo com agressão vir à tona, e virou réu por lesão corporal, tentativa de feminicídio e corrupção de menor. Justiça determinou sua prisão por ele não ter se apresentado no prazo determinado e não ter entregue o passaporte. Por Kleber Tomaz, Patrícia Marques, Carlos Henrique Dias, Esther Radaelli e Valmir Salaro, g1 SP e TV Globo — São Paulo

14/10/2022 08h44 Atualizado 14/10/2022

Thiago Brennand é preso nos Emirados Árabes

A Interpol prendeu o empresário e herdeiro Thiago Brennand , que estava foragido desde setembro. Ele virou réu por agressão após aparecer em um vídeo agredindo a modelo Helena Gomes em uma academia de São Paulo . A prisão ocorreu na quinta-feira nos Emirados Árabes, às 14h (21h, no horário de Brasília), segundo a Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo.

Brennand havia deixado o Brasil em 3 de setembro, poucos dias após reportagem do Fantástico revelar as agressões . Enquanto ele estava no exterior, se tornou réu por lesão corporal contra a mulher na academia e tentativa de feminicídio, além de corrupção de menores – por ter incentivado o filho adolescente a também ofender a vítima.

Em 9 de setembro, a Justiça deu prazo de 10 dias para Brennand retornar ao Brasil , mas ele não voltou. Em 27 de setembro, foi determinada a prisão dele por não ter se apresentando e não ter entregado o passaporte. Segundo sua defesa alegou à época, ele voltaria ao Brasil em 18 de outubro.

A prisão de Brennand se deu na capital dos Emirados Árabes, Abu Dhabi. De acordo com a PF, ele deverá permanecer na cidade aguardando os trâmites relativos ao processo de extradição para o Brasil.

A delegada Ivalda Oliveira Aleixo, da Divisão de Capturas do Departamento de Operação Policiais Estratégicas (Dope) da Polícia Civil de São Paulo, confirmou inicialmente ao g1 sobre a prisão do empresário. Ela informou que a PF cuidará da vinda dele para o Brasil.

1 de 1 O empresário Thiago Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira em imagem de arquivo. — Foto: Reprodução/Instagram O empresário Thiago Brennand Tavares da Silva Fernandes Vieira em imagem de arquivo. — Foto: Reprodução/Instagram

Justiça de São Paulo decreta prisão preventiva de Thiago Brennand

Mais denúncias contra empresário

O caso de agressão, com as imagens de dentro da academia, foi revelado em agosto pelo Fantástico. Depois disso, novas denúncias com relatos de estupro, cárcere privado, agressões e ameaças a outras mulheres vieram à tona.

Brennand também enviou e-mails com intimidações para uma promotora e obrigou mulheres a tatuarem as iniciais do nome dele, «TFV» .

O empresário não chegou a ser interrogado, mas a Justiça já havia proibido que ele frequentasse academias e se aproximasse de testemunhas do caso que foi exibido no Fantástico.

O Núcleo de Atendimento à Vítima de Violência (NAVV) do Ministério Público tinha começado a ouvir as 11 novas vítimas que acusam Brennand de crimes. Entre elas, estão nove mulheres que disseram ter sido estupradas por ele. Três falaram que ele as obrigou a tatuarem as iniciais dele em seus corpos.

Os casos teriam ocorrido entre 2021 e este ano em Porto Feliz, no interior paulista, onde o empresário tem residência num condomínio de alto padrão. As vítimas eram mulheres que o conheceram pelas redes sociais ou pessoalmente e tiveram algum contato ou relacionamento com ele.

Veja abaixo o relato de uma das mulheres que falou com o Fantástico:

Mulher relata agressões e diz ter sido obrigada a tatuar iniciais de empresário: ‘É um monstro’

Além das mulheres, ao menos dois homens acusam o empresário de agressões. Um foi um enfermeiro de um hospital na capital paulista, outro foi um garçom de um hotel em Porto Feliz.

Um vídeo obtido pelo g1 mostra a confusão. A vítima contou ao Fantástico que estava saindo de moto do trabalho quando cruzou com o carro do empresário, que o agrediu (veja abaixo) .

Garçom afirma ter sido agredido por empresário Thiago Brennand; vídeo

Defesa x acusação

Ministério Público denuncia empresário por lesão corporal

Desde o início da repercussão do caso, a defesa de Brennand tem negado as acusações de que o empresário agrediu a mulher dentro da academia e de que incitou seu filho a xingar a aluna. Em entrevista ao Fantástico , o empresário chegou a alegar que fez «uso comedido da força» quando puxou os cabelos da aluna.

«O vídeo com a Helena, que é uma coisa onde você vê um camarada como eu fazendo uso comedido da força. Não há um tapa, não há uma lesão. A mulher não sofreu uma lesão. Colocaram uma foto de um chumaço de cabelo, uma pantomima. Um chumaço de cabelo. É evidente que o empurrão gerou nada. O que houve ali foi uma contenção e uma resposta certeira. E faria absolutamente tudo de novo», disse o empresário ao programa da TV Globo .

De acordo com a Justiça, a vítima passou a ser perseguida por Brennand depois que ele pediu o número do telefone dela na academia e a convidou para sair para jantar. Como ela não aceitou, o empresário a destratou e a agrediu.

«Neste momento, ele me deu um empurrão . Além dele empurrar daquela forma, ele foi falando vários palavrões», contou a modelo também em entrevista ao Fantástico . «Ele falou: ‘Vou cuspir em você porque você merece’. E cuspiu em mim», contou a vítima.

Durante as investigações, a Polícia Civil apreendeu acessórios para armas de Brennand dentro de uma mala em um armário dele que fica no Centro Equestre do Condomínio Fazenda Boa Vista , em Porto Feliz (veja imagem ao final desta reportagem) .

Uma perícia irá apontar se os equipamentos estão legalizados. Logo após a operação, o Exército suspendeu o certificado de registro de CAC (sigla para colecionador de armas, atirador e caçador desportivo) , que permitia a Thiago ser colecionador de armas.

