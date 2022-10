Ronaldo da sus candidatos para el Mundial, cuenta noble gesto que tuvo Zidane con él y habla de su depresión

Entornointeligente.com /

Ronaldo presentó su nuevo documental. «El Fenómeno» . En la película, el legendario futbolista sostiene una conversación con su ex compañero y amigo Roberto Carlos sobre la salud mental.

En entrevista con Marca, el ex delantero habló sobre cómo lo afectó mentalmente la exposición de ser una estrella.

«La realidad es que no sabíamos ni que existiera este tipo de problema. Era absolutamente ignorado este tema entre nuestra generación. Muchos, obviamente, han pasado por momentos terribles, incluso depresiones, por la falta de privacidad, por la falta de libertad. .. Es cierto que los problemas eran muy evidentes, pero las soluciones poco disponibles», comentó.

El «Fenómeno» contó que tuvo depresión. Ha aprendido a manejar mejor esas situaciones.

«Sí, hoy en día hago terapia. Llevo dos años y medio y entiendo mucho mejor incluso lo que había sentido antes. Pero bueno, soy de una generación en la que te tiraban en la arena y tenías que hacer lo mejor sin la menor posibilidad de drama. Miro hacia atrás y veo que sí, que hemos estado expuestos a un estrés mental muy muy grande y sin ninguna preparación para eso. También porque era el principio de la era de internet, con la velocidad a la que viajan las informaciones. En este periodo no había ningún tipo de preocupación con la salud mental de los jugadores», declaró.

Durante la entrevista, Ronaldo también recordó la gravísima lesión que sufrió en el Inter y de lo agradecido que está de Zinedine Zidane , su rival por aquel entonces.

«Zizou tiene un papel muy especial en mi carrera. Tengo un respeto increíble por él desde siempre, desde que nos enfrentamos por primera vez, él en la Juve y yo en el Inter. Ahí ya empezamos una relación de respeto mutuo y muy bonita. No tenía relación personal con él cuando me lesioné y fue una gran y bonita sorpresa la que me dio al visitarme. Fue la primera persona fuera de mi familia en hacerlo. ¿Qué me dijo? ‘Ánimos, recupérate pronto, el fútbol te necesita…’. Estuvimos charlando y me dio una alegría tremenda tenerle ahí en un momento tan duro», afirmó.

Pasando a tema, Ronaldo también entregó sus selecciones favoritas en el Mundial de Qatar que se avecina.

«Brasil va a ser favorita siempre, donde sea. Con el talento que tenemos debemos ser protagonistas. Es cierto que los europeos vienen jugando un muy buen fútbol, muy dinámico, atractivo y agresivo. Va a haber la clásica e histórica competición entre europeos y sudamericanos. Brasil y Argentina representan muy bien a nuestro continente, Sudamérica, pero los europeos vienen jugando y ganando los Mundiales desde 2006… Va a ser lindo. Francia, Alemania, España, Brasil, Argentina… , pero no haría ningún orden. Pondría a todos estos con grandes posibilidades del triunfo», declaró. ¿Encontraste algún error? Avísanos

