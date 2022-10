Registran más de 530 tiroteos masivos en EE.UU. durante el 2022

Entornointeligente.com /

La organización The Gun Violence Archive (Archivo de la Violencia Armada) informó este viernes que en Estados Unidos (EE.UU.) se han registrado 532 tiroteos masivos en lo que va de año, tras el ocurrido en la víspera en Raleigh, Carolina del Norte.

The Gun Violence Archive refiere que más de 34.900 personas han muerto en EE.UU. en este 2022 por este tipo de violencia. A su vez, el número de adolescentes fallecidos por armas de fuego asciende a 1.057 y 2.988 resultaron heridos.

Además, precisa que se han reportado 25 asesinatos en masa, mientras que más de la mitad de los decesos por armas de fuego fueron por suicidio, contabilizándose 18.942 en total.

Las proyecciones realizadas por la organización estiman que EE.UU. está en camino de registrar más de 650 tiroteos masivos en este año, faltando apenas dos meses y medio para finalizarlo.

— The Gun Violence Archive (@GunDeaths) October 12, 2022 Con relación al último tiroteo masivo ocurrido en EE.UU., la alcaldesa de Raleigh, Mary-Ann Baldwin, aseguró que la tragedia «ha duplicado nuestra determinación ahora para poner fin a la violencia armada sin sentido que se apodera de nuestro país y ahora de nuestra ciudad».

Por su parte, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, acotó que «debemos detener esta violencia sin sentido en Estados Unidos» y «abordar la violencia armada. Tenemos mucho que hacer, y esta noche tenemos mucho que lamentar».

