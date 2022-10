Pronósticos: Predicciones y duelos a seguir en el Bills vs. Chiefs: Plan de Juego para la Semana 6 de la NFL

Entornointeligente.com /

Llegamos a la Semana 6 y con ella llega el que, quizá, es el duelo más esperado de la temporada regular 2022 de la NFL y además, nos regala otro partido que ganó mucha importancia en las últimas semanas.

ASÍ VAN LOS PICKS… Analista Semana 5 Total PONCHO 12-3 48-26 SEBASTIÁN 11-4 44-30 PABLO 9-6 43-31 IVIS 11-4 41-33 CARLOS 10-5 41-33 REBECA 10-5 40-36 *No incluyen juegos de TNF Los Buffalo Bills de Josh Allen regresan al Arrowhead Stadium con la intención de demostrar que pueden vencer a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs , luego del espectacular encuentro que nos regalaron en la Ronda Divisional de la campaña pasada y que repercutió en un importante cambio en la regla del tiempo extra.

Por otro lado, los enrachados Dallas Cowboys visitan a los invictos Philadelphia Eagles en un duelo por el liderato de la NFC Este y que al inicio de la campaña no parecía tan relevante.

Los expertos de ESPN Deportes analizan estos dos encuentros y otros temas alrededor de la NFL, además de dar sus pronósticos.

¿QUÉ DUELO EN PARTICULAR ESPERAS VER EN EL BILLS VS. CHIEFS?

IVIS ABURTO / Twitter: @IvisAburto

Son varios los frentes con duelos atractivos, pero el duelo entre los receptores de los Bills, Stefon Diggs , Gabe Davis y Isaiah McKenzie ante el perímetro de los Chiefs es interesante, sobre todo para ver cómo los esquineros, en especial Rashad Fenton y Jaylen Watson , reaccionan tras permitir que Derek Carr y Davante Adams los vencieran en varios momentos con jugadas explosivas.

SEBASTIÁN M. CHRISTENSEN / Twitter: @SebastianMCESPN

Patrick Mahomes ante el frente defensivo de los Bills. Todos recuerdan a esa unidad por aquellos 13 segundos fatídicos en los Playoffs del año pasado, pero la realidad es que Buffalo llegó a ese partido como la mejor defensiva en cuanto a puntos y yardas permitidas y una vez más tienen un línea frontal de elite.

Los Bills tienen algunas bajas importantes en el perímetro y por eso, presionar a Mahomes será imperativo. Buffalo suma 16 capturas y permite apenas 5.5 yardas por pase. Será un genuino duelo de fortalezas.

CARLOS NAVA / Twitter: @TapaNava

No es un directo, pero es el enfrentamiento entre dos de los mejores quarterbacks en la NFL y en este momento, favoritos para ser el Jugador Más Valioso: Patrick Mahomes contra Josh Allen .

Sólo hay que recordar el duelo en el que se enfrascaron en la Ronda Divisional de la última Postemporada, cuando ellos mismos hicieron espectacular un partido que terminó en tiempo extra y en el que el mundo se quedó con las ganas de ver por última vez a Allen y a sus Bills, cuando fueron eliminados en la muerte súbita.

Ese resultado por fin provocó cambios en las reglas de tiempo extra.

REBECA LANDA / Twitter: @rebecalanda

No quiero sonar obvia, pero, ¿hay algo mejor que Josh Allen vs Patrick Mahomes?

Veremos a dos de los mejores quarterbacks de la NFL en lo que pronostico será, sin descubrir el hilo negro, uno los duelos iniciales de lo que terminará siendo una de las rivalidades más históricas de la NFL. En el presente, ambos van encaminados a ganar el premio como MVP de la NFL: Allen es líder en yardas por aire con 1,651 y 16 touchdowns, mientras que Mahomes suma 15 pases de anotación y 1,398 yardas.

Con estilos de juego similares y efectivos, Josh Allen (izq.), de los Bills, y Patrick Mahomes (der.) , de los Chiefs, se han convertido en líderes del cambio generacional en la posición de quarterback en la NFL. AP Photo/Ed Zurga En los cuatro enfrentamientos anteriores, los Chiefs han superado a los Bills 126-115, sólo nueve puntos totales de diferencia. Este será un partido cerrado y el resultado estará en las manos, literalmente, de estas dos estrellas.

ALFONSO MANCILLA / Twitter: @poncho_mancilla

Ante el talento colectivo que hay en ambos equipos, me niego a decantarme por uno sólo de los enfrentamientos. Todo lo contrario, el domingo por la tarde se tendrán que preparar las palomitas, cervezas o refrescos para disfrutar de un partido entre las dos mejores ofensivas de la liga: Kansas City llega con promedio de 31.8 puntos por partido, mientras que Búfalo tiene 30.4.

Será, también, el quinto cara a cara entre Josh Allen y Patrick Mahomes, con cuatro triunfos de los Chiefs. Mahomes y Allen reencarnan lo que hace 22 años hicieron los duelos entre Tom Brady y Payton Manning, motivo por el que saldrán fuegos artificiales del Arrohead Stadium y del que, para esta ocasión, veo ganador a los muchachos del corpulento Andy Reid.

PABLO VIRUEGA / Twitter: @PabloViruega

No estarán en el campo al mismo tiempo, pero ellos saben que el duelo es directo y lo que haga uno tiene que ser mejorado por el otro porque al final se hablará de los dos, de lo que hagan, dejen de hacer o no pudieron hacer.

Patrick Mahomes y Josh Allen son los dos personajes más importantes de este duelo. Son la realidad de la NFL en la posición del quarterback y quienes podrán empezar a construir una gran rivalidad como en otros años se vivió con otros pasadores.

Allen tiene una ofensiva más explosiva que la de los Chiefs después de la salida de Tyreek Hill, pero aún es efectiva. Una de las debilidades de los Bills es la ausencia de un juego terrestre consistente, algo que Kansas City demostró contra Tampa Bay al correr para más de 150 yardas, pero no fue así contra los Raiders.

El partido dependerá mucho de lo que hagan Allen y Mahomes, por lo que sin ser un duelo directo en el campo, sí lo es en el desarrollo y resultado del partido.

TRAS LAS POLÉMICAS DE LA SEMANA 5, ¿CREES QUE LOS CASTIGOS POR RUDEZA AL QB DISMINUIRÁN O AUMENTARÁN?

IVIS: Es curioso, pero los castigos de rudeza al quarterback son menos frecuentes en 2022 que en las dos temporadas anteriores, por lo que parecería que los pañuelos amarillos seguirán por este concepto, aunque los árbitros quizá sean más selectivos en las acciones que ameriten sancionarlos.

El problema para la NFL y sus árbitros es que los dos que se marcaron en la Semana 5 involucraron a Tom Brady y el otro se dio en un juego que todos veían en lunes por la noche.

SEBASTIÁN: No se trata de cantidad sino de la clase de errores. De hecho, las penalidades por rudeza innecesaria en contra del mariscal habían disminuido en este inicio de temporada.

ESPN+ en Español LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLS, MLB, UFC, Boxeo y miles de eventos en vivo, series originales exclusivas y mucho más, todo en HD. Suscríbete aquí

Entiendo que la salud es primordial y que quieren proteger a los mariscales. Al mismo tiempo, no creo que las reglas estén mal pese a que han admitido estar abiertos a revisarlas. Simplemente es muy difícil estar en todos los detalles en tiempo real y algunas de estas llamadas están definiendo partidos.

Tiene que haber un «ojo en el cielo» que permita corregir errores prácticamente en tiempo real como sucede con tantas otras situaciones de juego.

CARLOS: Los castigos por rudeza al quarterback continuarán igual y como ha sido a lo largo de la historia «reciente» de la NFL, tristemente, al gusto de la plantilla arbitral.

Los quarterbacks seguirán sobreprotegidos, porque la NFL, incluidos los dueños de equipos, están conscientes por completo de que el gran espectáculo y éxito de esta liga depende de esa posición en mayor medida, pero tampoco es que se estén marcando más que en otros años. Hasta el momento, hay 29 castigos por «rudeza contra el pasador» en 2022. El año pasado, después de cinco semanas, eran 54, de acuerdo a ESPN Stats & Info.

Quizá el problema es que, desde empezó el escándalo de Tua Taigovailoa, los árbitros han marcado 13 en las últimas dos jornadas, pero ahora están en el ojo del huracán por dos marcaciones en las que fueron exhibidos.

REBECA: Se podría ligar la conmoción de Tua Tagovailoa con las llamadas polémicas de la semana pasada, pero según reportes de los oficiales, la situación del quarterback de los Miami Dolphins no fue acompañada de solicitudes para proteger más a los pasadores.

Los castigos por rudeza innecesaria contra el pasador han bajado un 45 por ciento en comparación a los marcados hasta estas alturas de la temporada pasada. En cinco semanas, sólo 28 pañuelos de esta naturaleza han volado, lo que me dice que la NFL no tiene, por el momento, más intenciones de tornar el juego aún más ofensivo si es que eso fuera posible.

La realidad es que los oficiales son humanos y a veces cometen errores que interfieren con el resultado de un partido. Para mí, esta serie de castigos fue coincidencia, seguirá la racha baja de pañuelos por rudeza innecesaria contra el pasador, más aún, después del revuelo que se armó.

ALFONSO: Para los nostálgicos de la NFL ochentera, el tema de los castigos por rudeza al quarterback siempre nos lleva al enfado, debido a que añoramos la época en que se daba más libertad a los azotes. Planteado esto y aceptando que la reglamentación debió evolucionar con el objetivo de cuidar la salud de los jugadores, lo visto el fin de semana pasado cayó en la exageración y hasta fue el motivo de numerosos memes por la forma en que hasta se apapacha a, por ejemplo, Tom Brady.

El refereee decidió castigar por rudeza al pasador al liniero defensivo de los Falcons, Grady Jarrett, tras capturar y porla inercia de su movimiento, lanzar al piso a Tom Brady, quarterback de los Buccaneers. Getty Images/Julio Aguilar Así las cosas, los castigos por rudeza al quarterback seguramente disminuirán, lo que nos llevará a una NFL más consciente, más segura para sus protagonistas, pero también más descafeinada.

PABLO: Conforme avance la temporada disminuirán los castigos de rudeza al pasador, algo que no debería de ser, porque el criterio se debe aplicar igual desde la Semana 1 hasta el Super Bowl, pero lo que vimos el fin de semana pasado fue un efecto post Tua.

El problema es que los oficiales no aplicaron el mismo criterio en jugadas similares y no a todos, a unos jugadores sí, entiéndase Tom Brady, y a otros, para nada.

La NFL quiere cuidar a los jugadores, en especial a los quarterbacks por la cantidad de dinero que generan y en muchos de los casos, una ausencia del titular podría modificar los planes de un equipo en la temporada, pero la liga tiene que dejarlos jugar, tiene que dejar que los jugadores tengan contacto, siempre y cuando sea legal, porque es algo que no puedes alejar del deporte. El futbol americano tiene como esencia el trabajo en equipo, pero no puedes dejar fuera el contacto, porque forma parte del deporte.

EAGLES O COWBOYS: ¿PARA QUIÉN ES MÁS IMPORTANTE SALIR CON LA VICTORIA DE PHILADELPHIA?

IVIS: Sin duda, para los Cowboys, pues las expectativas de cara a la actual temporada eran más altas para ellos que para los Eagles y más tras mantenerse invictos sin la presencia de su quarterback titular.

Y mientras una derrota pondría presión sobre Dallas, una victoria este domingo para los Eagles los pondrá como candidato firmes al título de la NFC Este, lo que, en automático, reducirá el amplio margen de error con el que iniciaron la campaña.

SEBASTIÁN: Creo que un triunfo significaría más para Dallas. Sobre todas las cosas porque estarán con Cooper Rush detrás de centro. En algún momento, nos quisieron vender que en Dallas había una controversia de mariscales, cuando en realidad nunca la hubo ni la habrá.

Jalen Hurts y los Eagles han emergido como la mayor sorpresa de la NFL en 2022 tras superar las expectativas que se tenían de ellos antes del inicio de la temporada. Andy Lewis/Icon Sportswire vía Getty Images Más allá de la diferencia en talento y techo entre Rush y Dak Prescott , hay uno que cobra 40 millones de dólares por temporada y allí se termina la conversación. Rush está invicto porque el equipo se ha crecido a su alrededor y la defensiva de Dallas es de elite. Si logran vencer a los Eagles sin su mariscal titular, será una declaración de poder que los catapultará como los principales candidatos en la división.

CARLOS: La victoria es mucho más importante para los Eagles, que están invictos, juegan en su casa y con sus principales jugadores sanos, incluidos los que contrataron para reforzar su plantel en esta temporada 2022. Philadelphia necesita dar un golpe de autoridad real contra un equipo que ha ganado cuatro partidos en fila con su quarterback suplente, con muy poca ofensiva y con una defensiva que es capaz de presionar, apresurar y golpear a cualquier backfield.

Los Cowboys ya cumplieron en estos primeros juegos con Cooper Rush como quarterback, sin dos de sus linieros ofensivos y con su mejor safety lesionado en tres partidos. Philadelphia ha perdido siete de los últimos nueve partidos contra Dallas y en 2021, fueron apaleados en ambos encuentros (41-21 y 51-26). Además, un triunfo el domingo para los Eagles representaría tomar dos juegos de ventaja en la división cuando aún no llegamos a la mitad del calendario.

REBECA: Si los Cowboys pierden, lo habrán hecho fuera de casa, con su mejor jugador defensivo limitado por lesión y un QB suplente iniciando el partido. A los Eagles están jugando en casa, con un mariscal de campo en la conversación de MVP acompañado de una ofensiva cargada de talento y una defensiva que no se queda atrás. Philadelphia necesita esta victoria, de lo contrario se estarán preguntando qué les depara al final de la temporada cuando se enfrenten a unos Cowboys que por lo menos tengan a su mariscal de campo titular de regreso y nosotros si nos apresuramos en elevarnos a uno de los mejores equipos de la NFC.

ALFONSO: Por jugar en casa, por llegar invicto y para mandar el mensaje de que realmente pertenece a la crema y la nata de la Conferencia Nacional, los Eagles deben ver el duelo contra los Cowboys como el más importante hasta ahora en la temporada.

Lleva ESPN a todos lados Si quieres recibir la mejor información del mundo deportivo, descarga la App ahora. espn.com/app »

En sentido inverso, Dallas podría darse el lujo de perder al tener consciencia de la grandísima ganancia que obtuvo en la casilla de ganados pese a la ausencia de Dak Prescott, lo que nos permitió darnos cuenta de que su defensiva está para cosas serias.

PABLO: Para ambos. Los Eagles salen como favoritos y tienen que hacer valer esa condición por varias razones: son mejor equipo que Dallas, juegan como locales y los Cowboys van con un quarterback suplente; Philadelphia es un conjunto mejor balanceado que un ataque deDallas que no tiene a su ofensiva entre las 10 mejores en ninguno de los rubros más importantes.

Los Eagles deben ganar este partido, no sólo para mantener el invicto sino porque los Cowboys no tienen a Dak Prescott y eso los hace una ofensiva más limitada, además de que el segundo partido será en Dallas y los Cowboys no anotan más de 20 puntos por partido (18.6) para ser la ofensiva número 24 de la NFL en esa categoría.

La victoria para Eagles será mucho más importante para ellos, al salir como los favoritos.

PICKS – SEMANA 6 Juego Ivis Rebeca Poncho Sebas Carlos Pablo 49ers vs. Falcons Patriots vs. Browns Jets vs. Packers Jaguars vs. Colts Vikings vs. Dolphins Bengals vs. Saints Ravens vs. Giants Buccaneers vs. Steelers Panthers vs. Rams Cardinals vs. Seahawks Bills vs. Chiefs Cowboys vs. Eagles Broncos vs. Chargers DESCANSAN: Lions, Raiders, Titans y Texans

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com