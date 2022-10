Presidente desculpa-se depois da polémica. «A minha intenção não foi ofender»

Entornointeligente.com /

«A minha intenção não foi ofender quando disse o que disse mas se porventura entenderam, uma que seja das vítimas que está ofendida, eu peço desculpa por isso, porque não era esse o meu objetivo». Foi assim que, esta quinta-feira, o Presidente da República (PR) se desculpou publicamente depois de, na terça-feira passada, ter afirmado que as 424 queixas recebidas pela comissão independente que investiga os alegados abusos sexuais cometidos por membros do Clero não representavam «um número particularmente elevado.»

Relacionados igreja católica. Partidos indignados com declarações de Marcelo sobre número de abusos sexuais na Igreja

marcelo rebelo de sousa. Marcelo: «Nunca me fecho no Palácio». E dá atenção a toda a legislação

fundação calouste gulbenkian. Marcelo: «Não há paz e segurança duradouras» sem combate às alterações climáticas

Estas declarações, recorde-se, motivaram críticas em todo o espetro político – exceção feita ao Governo, que se mostrou solidário com Marcelo Rebelo de Sousa. A unanimidade nas críticas é, aliás, inédita: nunca antes Marcelo Rebelo de Sousa tinha enfrentado uma censura tão grande desde que tomou posse no primeiro mandato, em 2016. Isto fez com que, nesse dia, se explicasse duas vezes: a primeira, numa nota no site oficial da Presidência; a segunda, à RTP, onde tentou clarificar o sentido da intervenção que havia feito horas antes: «Desvalorizar? Não, estes 424 casos valorizam imenso precisamente aqueles que tiveram a coragem de ir e denunciar. Acho curto. A minha convicção é a de que haverá muitos mais.»

Sem nunca comentar diretamente as palavras do chefe de Estado, também o presidente da Conferência Episcopal, o bispo José Ornelas, tomou partido já depois da intervenção do PR. «São pessoas, não são números. São pessoas com dramas muito grandes. É bom que se tenha uma declaração de todos, não são os números que me assustam. Este é já um grande número» , considerou na quarta-feira, em conferência de imprensa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Já esta quinta-feira, o chefe de Estado voltou a abordar publicamente o assunto. Foi a quarta vez desde a primeira intervenção, na manhã de terça-feira. Além de pedir desculpa às vítimas, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou para reiterar que o objetivo das declarações era outro: valorizar as denúncias feitas, tendo consciência que haverá mais casos não reportados por vários motivos, como medo – algo que é também a convicção da comissão independente nomeada para investigar estes casos de abuso. «O objetivo era exatamente o contrário: o temer que muitas vítimas, por medo, por limitação, não tivessem falado e o número, que deveria ser ainda mais alto, tivesse ficado por onde ficou», justificou em declarações depois de ter estado presente numa iniciativa na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Ouvido pelo DN, o teólogo Anselmo Borges alinha-se com as críticas que foram deixadas a Marcelo Rebelo de Sousa, mas mostra-se convicto do lado humano do PR. «O Presidente precipitou-se e foi claramente infeliz na declaração», diz. «Estou convicto de que Marcelo Rebelo de Sousa é um católico devoto e creio que a sua posição será sempre a de se alinhar com a humanidade das vítimas e de quem tem sofrido com isto».

Marcelo Rebelo de Sousa, recorde-se, nunca escondeu a sua devoção à religião católica. Mas, logo na terça-feira, recusou, nas declarações à RTP, que a fé lhe esteja a toldar a visão e, por consequência, a afetar o mandato presidencial (que termina em 2026). «Acha que a fé influencia o mandato quando o Presidente pega numa denúncia do mais importante bispo e assina para que o chefe da Casa Civil imediatamente transmita ao Ministério Público? Não haverá, até certamente países menos católicos, casos em que isso aconteça», afirmou, fazendo referência a uma queixa que recebeu e encaminhou para a Procuradoria-Geral da República a 6 de setembro, que terá colocado Ornelas sob suspeita de ocultação de casos de abuso de menores.

Imagem eclesiástica afetada antes da Jornada Mundial A menos de um ano do início da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), marcada para agosto do próximo ano, toda esta polémica pode afetar a imagem do país e da própria igreja nacional, considera Anselmo Borges. «Claro que sai manchada. Estes acontecimentos e estes casos são perversos. Um caso que fosse já bastava para afetar a imagem da igreja, quanto mais 424» , argumenta.

Para o teólogo, esta será a altura perfeita para «a igreja se converter e deixar de ser tão imperial», mas reforça: «Tem de haver abertura para isso. Agora, que isto mancha e muito, a imagem do Clero não só internacionalmente mas também em Portugal, é um facto». Tal, aponta, irá resultar num «maior afastamento da população. A igreja tem de acabar com isto o mais rápido possível «.

Apesar da sua posição, Anselmo Borges considera importante que «padres, bispos e demais peçam perdão pelo que fizeram e apoiem aqueles que foram ofendidos. Seja psicologicamente ou até mesmo financeiramente. É o mínimo que deve ser feito «, e reforça o apelo de D. José Ornelas, que tem pedido malha apertada na investigação dos casos. «O apelo que deve ser feito é mesmo esse: investigar, investigar, investigar. A palavra do bispo é aquela que acho que deve ser tida em conta», rematou.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com