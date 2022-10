Preocupación máxima de los fans de Amaia Montero tras su última foto en Instagram: «Busca ayuda»

Entornointeligente.com /

L a exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram que ha llamado la atención de todos. De hecho, la sorpresa ha dado paso a la preocupación de manera inmediata por el aspecto de la cantante y los comentarios lanzaron mensajes de ánimo hacia Amaia Montero .

Además, el título de la fotografía ha hecho suscitar todo tipo de teorías acerca del estado de ánimo de la artista: » Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida «, escribió la artista.

LINK ORIGINAL: Marca

